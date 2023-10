Khalid Aït Taleb : «Nous sommes en voie de réduire considérablement nos besoins en médicaments importés»; Développement agricole : les grandes priorités de l’État pour 2024 ; La Fédération nationale des fonctionnaires de l’enseignement annonce une grève de 4 jours et un sit-in devant le ministère; Marchés financiers: le Maroc consolide sa position continentale; Investissements des établissements publics: Casablanca caracole en tête; La lutte contre la cherté de la vie ne préoccupe pas le gouvernement… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi:

Le Matin

Khalid Aït Taleb : «Nous sommes en voie de réduire considérablement nos besoins en médicaments importés»

Le Maroc est sur la bonne voie pour assurer sa souveraineté médicamenteuse. Une politique médicamenteuse performante est aujourd’hui, d’après le ministre de la Santé, un impératif pour maîtriser les coûts des soins et, par là, assurer la pérennité du régime d’assurance-maladie. Face aux députés de la Chambre des représentants lors de la séance hebdomadaire consacrée aux questions orales, Aït Taleb a souligné que 70% des besoins en médicaments au Maroc sont fabriqués localement. Quant aux 30% restants, poursuit-il, il s’agit généralement de médicaments dont le prix du principe actif est excessivement élevé. «Mais grâce au Centre de biotechnologie de Benslimane destiné à la production de vaccins, nous serons également capables de fabriquer des médicaments trop coûteux», a affirmé le ministre, ajoutant que «notre objectif est d’assurer notre souveraineté médicamenteuse et de limiter les importations qui, même si elles subsistent, le seront dans une proportion maîtrisée».

Développement agricole : les grandes priorités de l’État pour 2024

Le département de l’Agriculture a fixé ses principales priorités pour 2024. Il entend ainsi poursuivre son soutien aux matières premières agricoles et à l’alimentation du bétail. De même, l’année prochaine devrait être marquée par l’opérationnalisation des engagements pris dans le cadre des 19 contrats-programmes conclus entre l’État et les interprofessions lors du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM) 2023. L’objectif étant d’enclencher une véritable montée en puissance des filières de production. Dans le développement agroalimentaire, le ministère compte réaliser les deux agropoles du Loukkos et du Gharb, en plus de ceux de Meknès, l’Oriental, de Tadla, du Souss et du Haouz. Ce qui devrait permettre d’offrir un cadre «approprié» pour l’intégration de l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur agro-industriel.

La Fédération nationale des fonctionnaires de l’enseignement annonce une grève de 4 jours et un sit-in devant le ministère

La Fédération nationale des fonctionnaires de l’enseignement a appelé à une série d’actions pour protester contre la promulgation du statut unifié et son exclusion du dialogue avec le ministère. Dans ce sens, elle a annoncé une grève nationale de 4 jours dans le secteur. Intervenant du 31 octobre au 3 novembre, cette grève sera ponctuée par un sit-in devant le siège du ministère de l’Éducation nationale ce mardi. Le syndicat appelle, à travers ce mouvement de protestation, à l’annulation du texte actuel et à la relance du dialogue en impliquant tous les acteurs concernés.

L’opinion

Marchés financiers: le Maroc consolide sa position continentale

Le Maroc a gagné deux places pour se hisser à la 8e position du classement des marchés financiers africains les plus développés en 2023, réalisé par le forum officiel des institutions monétaires et financières, en partenariat avec le groupe de services financiers sud-africain Absa group. Avec un score global de 58 points, le Royaume confirme la solidité et la résilience de son secteur financier, souligne le rapport Absa Africa Financial Markets Index 2023 qui prend en compte six critères d’évaluation, à savoir: la profondeur du marché, l’accès aux marchés des devises, la transparence du marché, la fiscalité et l’environnement réglementaire, la capacité des investisseurs locaux, l’environnement économique et la transparence, et enfin les normes juridiques et leur applicabilité. En ce qui concerne le premier critère, le Maroc se hisse à la deuxième place avec un score de 60 points, juste derrière l’Afrique du Sud (100 points), ce qui témoigne de la robustesse de son marché financier.

L’Economiste

Investissements des établissements publics: Casablanca caracole en tête

La répartition régionale des investissements fait apparaître la domination des régions où les activités économiques sont prospères. C’est ainsi que les principaux projets d’investissement régional des établissements et entreprises publics (EEP) au titre de l’année prochaine sont déjà identifiés. La région Casablanca- Settat arrive en tête avec 37,023 milliards de DH. Les plus gros contributeurs sont notamment l’ONDA avec le développement des installations terminales de l’aéroport de Casablanca pour 10 milliards de DH dont 490 millions de DH en 2024, l’ADM pour l’autoroute Tit Mellil Berrechid pour 1,8 milliard de DH dont 750 millions de DH l’année prochaine, le triplement de Casablanca-Berrechid et du contournement de la capitale économique. L’ONEE participe également à cet effort d’investissement à travers notamment l’alimentation en eau potable du Grand Casablanca par dessalement de l’eau de mer, avec un système d’adduction. Idem pour l’OCP qui interviendra dans le dessalement pour un plan d’urgence global et des phases d’extension dont notamment pour l’irrigation.

Ahmed Rahou: « Nous ne craignons pas d’aller en justice »

Dans un premier temps, le litige entre le Conseil de la concurrence et l’Ordre des experts-comptables a fait l’objet d’un référé. Procédure d’urgence engagée par l’Ordre des experts-comptables pour contester sa condamnation pécuniaire de 3 millions de DH. Leur référé s’est montré infructueux fin octobre 2022. Dans un deuxième temps, l’instance ordinale a relancé la bataille au fond. D’où la décision de la Cour d’appel de Rabat du 26 octobre 2023. Encore une fois, la demande de l’Ordre a été rejetée. Le président du Conseil de la concurrence Ahmed Rahhou: «Cela va certainement enrichir la jurisprudence. Dans un cas, l’Ordre des architectes avait opté pour un règlement transactionnel. Dans un autre, l’Ordre des experts-comptables a choisi la voie judiciaire. C’est tant mieux pour lui. Le régulateur n’a jamais craint d’aller en justice. Même si nous encourageons toujours la procédure transactionnelle».

Al Bayane

La lutte contre la cherté de la vie ne préoccupe pas le gouvernement

Le projet de loi des finances 2024 manque de vision et de concordance des principales mesures budgétaires. C’est le constat implacable que dresse Rachid Hamouni, président du Groupe parlementaire du progrès et du socialisme à la Chambre des représentants. Selon lui, le prochain budget brille par l’absence d’une planification appropriée à même de garantir la réalisation des grandes réformes et des grands chantiers engagés par le pays. Des mesures disparates et dénuées de visibilité à long terme. Les propos du président du groupe parlementaire du progrès et du socialisme révèlent le manque flagrant de coordination et de synchronisation dans la ligne motrice de PLF 2024.