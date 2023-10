Délais de paiement: une circulaire pour lever les zones d’ombre, rentrée parlementaire : le PLF et la gestion des effets du séisme d’Al Haouz en haut de l’agenda législatif, Forces armées royales: l’âge d’or de la logistique militaire…, voici les principaux titres de la presse nationale parue ce mardi 10 octobre 2023:

L’Économiste

Délais de paiement: une circulaire pour lever les zones d’ombre

Les modalités d’application de la loi n°69-21 relative aux délais de paiement donnent le tournis aux contribuables concernés par la première déclaration prévue avant le 31 octobre. Consciente des difficultés que rencontrent les entreprises, la Direction générale des impôts a tenu une réunion, la semaine dernière, avec des professionnels. L’objectif étant de recueillir leurs observations qui devront être intégrées dans une circulaire pratique prévue dans les tout prochains jours.

Le Matin

Rentrée parlementaire : le PLF et la gestion des effets du séisme d’Al Haouz en haut de l’agenda législatif

Les parlementaires s’apprêtent à faire leur rentrée, vendredi prochain, pour leur troisième session automnale, qui coïncide avec la troisième année de mandat du gouvernement Akhannouch. Si le projet de loi de Finances (PLF) 2024 est particulièrement attendu, surtout dans un contexte de persistance de la cherté du coût de la vie, de sécheresse et de tensions géo- politiques, un fait nouveau vient s’ajouter à cette conjoncture emplie de défis : le séisme qui a frappé la région d’Al Haouz le 8 septembre dernier et dont les pertes économiques pourraient dépasser les 10 milliards de dollars. Dans sa note de cadrage du PLF 2024, publiée le 4 août dernier, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, avait assigné quatre priorités au projet de budget de l’année prochaine : le renforcement des mesures de lutte contre les effets conjoncturels, notamment l’inflation et les changements climatiques, la poursuite des efforts de mise en place des fondements de l’État social, la poursuite de la mise en œuvre des réformes structurelles, et la consolidation de la soutenabilité des finances publiques.

L’Opinion

Forces armées royales: l’âge d’or de la logistique militaire

L’opération millimétrée engagée par les Forces armées royales (FAR) pour secourir les victimes du séisme d’Al-Haouz a montré de manière palpable l’efficacité des stratèges marocains, surtout en période de crise. Cette performance n’est pas le fruit du hasard, mais résulte d’une révolution intellectuelle et organisationnelle dans le domaine de la logistique, entamée il y a plusieurs années. Les différentes acquisitions de matériels et l’expérience accumulée ont contribué à une montée en compétences dans ce domaine, jusqu’à atteindre le stade de maturité. L’électrochoc de la guerre du Sahara a poussé les FAR à remettre la logistique au centre de leur réflexion. Désormais, l’armée marocaine a développé son propre modèle logistique, efficace et intégré.

Al Bayane

Rachid Hamouni : priorité à la mise en œuvre optimale des Hautes Instructions Royales

Le président du groupe du Progrès et du socialisme à la Chambre des représentants, Rachid Hamouni, a estimé que l’agenda de la nouvelle rentrée parlementaire est bousculé par les répercussions du séisme d’Al-Haouz, soulignant que «la priorité des parlementaires et du gouvernement est de veiller à la mise en oeuvre optimale des Hautes Instructions Royales et des décisions clairvoyantes de Sa Majesté le Roi concernant le programme de reconstruction et de réhabilitation des régions touchées par cette catastrophe naturelle». Il a, à cet égard, relevé que le PPS exercera, en tant que parti de l’opposition, sa mission de proposition et de contrôle du gouvernement, tout en s’engageant avec force dans le débat institutionnel nécessaire concernant les questions et les dossiers du Code de la famille, du Code pénal, de la procédure pénale, de la procédure civile, de la presse et de l’édition. Selon Hamouni, le PPS veille à exercer une opposition constructive et responsable.

Al Massae

Le ministère veille à reconstruire les établissements scolaires endommagés par le séisme pour qu’ils soient prêts lors de la prochaine rentrée

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a affirmé, lundi, que son département veille à reconstruire les établissements endommagés par le séisme du 8 septembre afin que ces structures soient fin prêtes lors de la prochaine rentrée scolaire. « Nous œuvrons en vue de la reconstruction des établissements endommagés pour qu’ils soient prêts lors de la prochaine rentrée scolaire et, partant, permettre aux élèves de retrouver leurs classes normales », a indiqué Benmoussa dans une déclaration à la presse à l’occasion d’une visite sur le terrain au Lycée- collégial du Haut Atlas dans la collectivité territoriale d’Asni, dans la province d’Al Haouz. Le ministère veille à améliorer les conditions d’accueil des élèves concernés en mettant à leur disposition des unités scolaires préfabriquées afin qu’ils puissent poursuivre leurs études dans de bonnes conditions au cours des prochains mois, a-t-il ajouté.