Matériaux pour batteries: deux usines au Maroc; Cotisations sociales/ pénalités: l’ultime programme de remise ; Protection de la haute mer: enjeux d’un nouveau traité signé par le Maroc ; Jouahri: la lutte contre l’inflation est le principal défi auquel le Maroc est confronté ; Le Statut de « pupille de la nation » au menu du Conseil de gouvernement…Voici les principaux titres développés par la presse nationale de ce mardi.

L’Economiste

Matériaux pour batteries: deux usines au Maroc

Nouvel investissement dans les composants des batteries pour voitures électriques. Le projet est porté cette fois-ci par la société sud-coréenne LG Chem et le groupe chinois Huayou, via sa filiale Youshan. Les deux partenaires ont récemment signé un protocole d’accord pour construire une unité de production de matériaux cathodiques au lithium-fer-phosphate (LFP) au Maroc. Le deal porte également sur l’installation d’une usine de conversion pour transformer le concentré de lithium en lithium, élément essentiel pour la fabrication des matériaux cathodiques. L’annonce du projet a été faite par LG Chem via un communiqué sur son site web. La capacité de production de l’unité industrielle sera de 50.000 tonnes de matériaux cathodiques LFP par an. Un volume suffisant pour équiper 500.000 véhicules électriques d’entrée de gamme, avec une capacité de 50 kilowatts par heure et une autonomie de 350 kilomètres, selon la compagnie sud-coréenne.

L’Economiste

Cotisations sociales/ pénalités: l’ultime programme de remise

C’EST parti pour une nouvelle « amnistie » sociale. Il s’agit plus exactement de remises sur les pénalités, majorations et astreintes qui s’appliquent en cas de non-paiement des cotisations sociales. La machine des pénalités commence à tourner dès le 1er mois: 3 % du montant des cotisations pour le premier mois ou fraction de mois de retard et 1% par mois supplémentaire et pour le régime AMO, c’est 1% pour chaque mois de retard. Qualifié «d’amnistie» de la dernière chance, le nouveau programme, qui devrait rapporter plus de 1 milliard de DH, s’adresse à toutes les entreprises et devrait s’étaler jusqu’à décembre 2024. L’objectif étant de remettre les compteurs à zéro pour celles ayant des ardoises vis-à- vis de la CNSS à condition qu’elles s’engagent à s’acquitter des montants dus.

Le Matin

Statut des fonctionnaires de l’Éducation nationale : Benmoussa n’est pas au bout de ses peines, malgré l’accord du 14 janvier

Le ministre de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports, Chakib Benmoussa, présentera demain en Conseil du gouvernement un projet de décret qui, en cas d’adoption, donnera un fort élan au système éducatif marocain. Ce projet s’inscrit dans le cadre de la réforme du statut des fonctionnaires du département de l’Éducation nationale, ayant pour objectif de valoriser les enseignants et d’améliorer la qualité de l’enseignement. Mais les positions de certains syndicats risquent de compliquer la tâche à Benmoussa. Le syndicat réitère son refus et sa condamnation de la version du statut divulguée, ainsi que des dysfonctionnements et des mesures qui pourraient porter atteinte aux acquis restants, en créant de nouvelles victimes, tout en dénonçant toute collusion au détriment de la classe des enseignants qui pourrait permettre la promulgation de projets qui ne servent pas ses intérêts», indique dans un communiqué la Fédération nationale des fonctionnaires de l’enseignement, affiliée à l’Union nationale du travail au Maroc (UNTM).

L’Opinion

Protection de la haute mer: enjeux d’un nouveau traité signé par le Maroc

Signé jeudi dernier par le représentant permanent du Maroc à l’ONU, le nouveau traité de protection de la haute mer ambitionne de lutter contre les abus et la surexploitation de la biodiversité dans les zones marines internationales. Pour le Maroc, ce changement aura globalement un effet positif. «A mon sens, si le Maroc ratifie cet accord, et que ce dernier entre en vigueur, ça ne peut être que bénéfique pour nos ressources marines. C’est-à-dire que cela pourra empêcher les abus et les pėches excessives dans les zones situées au-delà de notre juridiction, mais qui ont un impact direct sur le renouvellement des peuplements halieutiques dans nos propres zones maritimes », explique Larbi Sbaï, expert dans le domaine maritime. Lorsque l’accord entrera en vigueur, le droit illimité à la pêche dans ces zones deviendra encadré par une autorité internationale, à l’image de l’exploitation des ressources minérales.

Le Matin

Aziz Akhannouch: le gouvernement apportera des réponses détaillées sur la gestion des répercussions du séisme dans les prochains jours

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, à Rabat, la quatrième réunion de la commission interministérielle chargée du déploiement d’un programme d’urgence de réhabilitation et d’aide à la reconstruction des logements détruits suite au séisme d’Al Haouz. Cette réunion, qui a permis de faire le point sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des projets du programme d’urgence intégré et multisectoriel, a abordé le projet de création d’une agence dédiée visant à assurer la mise en œuvre optimale de ce programme. Elle aura ainsi pour mission principale le suivi du déploiement efficace des projets de reconstruction et de réhabilitation, ainsi que des investissements prévus dans les zones sinistrées. Akhannouch a affirmé que le gouvernement mettra en œuvre tous ses moyens dans la phase de la reconstruction rapide, qui comprendra les écoles, les hôpitaux et les structures vitales affectés par le séisme. Il a précisé que la réalisation de ces projets sera financée à travers le compte spécial de solidarité pour la gestion des effets du tremblement de terre, créé sur Hautes Instructions Royales.

L’Opinion

Jouahri: la lutte contre l’inflation est le principal défi auquel le Maroc est confronté

Le principal défi auquel le Maroc est confronté est la lutte contre l’inflation, qui a commencé à baisser continuellement depuis son pic de 10,1 % en février, mais qui demeure élevée, a indiqué le Wali de Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahri. “La balance extérieure du pays affiche une bonne performance, grâce aux exportations de phosphates, au tourisme international et aux importants envois de fonds des Marocains du Monde”, a-t-il dit dans une interview accordée au média “Global Finance”. “Nos choix politiques à long terme donnent des résultats et ont fait du Maroc un partenaire commercial international crédible, a fait savoir Jouahri, rappelant que le Royaume a été retiré des listes grises du Groupe d’Action Financière (GAFI) et de l’Union Européenne (UE) et a obtenu une ligne de crédit flexible du Fonds Monétaire International (FMI).

L’Opinion

Chefchaouen: bientôt la fin du projet de renforcement de l’attractivité touristique du site « Ras El Ma »

Les travaux du projet de mise à niveau de la zone située à proximité du site « Ras El Ma » à Chefchaouen seront bientôt achevés, ce qui contribuera au renforcement de l’attractivité touristique de la ville. Cette structure, qui s’étend sur une superficie de 2.700 m2, comprend un parking silo d’une capacité de 231 voitures, un espace dédié aux véhicules de tourisme et 28 commerces pour la commercialisation des produits locaux, ainsi qu’un café et un restaurant surplombant l’ancienne médina, outre un terrain de football et une aire de jeux pour enfants, selon des données présentées lors du lancement du projet.

Assahra almaghribia

Le Statut de « pupille de la nation » au menu du Conseil de gouvernement

Un Conseil de gouvernement se tiendra mercredi sous la présidence du Chef du gouvernement Aziz Akhannouch, indique un communiqué du Département du chef du gouvernement. Le Conseil examinera, entre autres, un projet de loi portant sur l’octroi du statut de « Pupille de la Nation » aux enfants victimes du séisme d’Al-Haouz, suivi d’un projet de décret-loi portant création de l’Agence pour la Réhabilitation et le Développement du Haut Atlas, précise la même source. Il procèdera aussi à l’examen d’un projet de décret portant statut des fonctionnaires du Département de l’Education nationale.