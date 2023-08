Pour la patronne de l’ONHYM, « chaque puits foré offre une opportunité de découverte »; le Syndicat national du pétrole et du gaz (affilié à la CDT) met en garde le gouvernement sur les conséquences inflationnistes ; Plusieurs techniques et procédures de valorisation agricole actuellement expérimentées commencent à donner leurs premiers fruits… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce mardi 22 août

L’Economiste

Benkhadra : « Il est important d’intensifier l’activité de forage »

Le secteur des hydrocarbures est à la fois risqué, capitalistique et très compétitif, réclamant des investissements massifs et récurrents. Les actions de promotion menées par l’Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM), conjuguées aux avantages fiscaux de la loi des hydrocarbures, amendée en mars 2000, ont permis d’attirer de nombreuses sociétés pétrolières et à les encourager à entreprendre des travaux d’exploration. Toutefois, les bassins sédimentaires au Maroc restent sous-explorés. “Chaque puits foré offre une opportunité de découverte. Si le nombre de forages est limité, il y a moins de chances de trouver des réserves d’hydrocarbures. Il est donc important d’intensifier l’activité de forage au Maroc pour maximiser les chances de trouver du pétrole et du gaz et attirer les investissements dans l’industrie pétrolière”, a plaidé la directrice générale de l’ONHYM, Amina Benkhadra, dans un entretien accordé au journal. Entre 2009 et 2022, 12 puits d’exploration ont été forés en offshore et 70 puits en onshore dans différentes zones du Maroc.

L’Economiste

Carburants: ces hausses qui gâchent les vacances

Encore une hausse des prix des produits pétroliers. Et c’est la deuxième augmentation à la pompe depuis le début de ce mois d’août. Face à cette situation, le Syndicat national du pétrole et du gaz (affilié à la CDT) met en garde le gouvernement sur les conséquences inflationnistes induites par les hausses en cascade des produits pétroliers et ce, à la veille de la rentrée des écoles. Pour réduire la pression sur le pouvoir d’achat, la centrale syndicale propose une série de mesures à l’exécutif, notamment le plafonnement des profits, la réduction ou suppression de certaines taxes, la relance du raffinage à la Samir…

L’Economiste

Stress hydrique: les agriculteurs de l’oriental patient sur la R&D

L’Innovation technologique et scientifique dans l’agriculture avance à grands pas. Plusieurs techniques et procédures de valorisation agricole actuellement expérimentées commencent à donner leurs premiers fruits. Des résultats probants sont relevés au niveau des plateformes et parcelles d’expérimentation dans le périmètre irrigué de Bouarg et El Garet (provinces de Nador et Driouch) avec comme finalité l’amélioration des récoltes (en qualité et en quantité), l’économie en eau avec recours aux nouvelles techniques de semis, de plantation, de protection des sols, des nouvelles techniques d’irrigation, etc. Une multitude d’expériences sont menées dans le plus grand sérieux sous l’œil vigilant de chercheurs universitaires. Ce recours à la recherche scientifique et développement est préconisé car il apporte des solutions et facilite la mise en exécution des politiques agricoles pour lutter contre la rareté des précipitations, la dégradation et la pollution des eaux, la pauvreté des sols et les changements climatiques.

Le Matin

Maroc-BRICS : la tentative de récupération malsaine de Pretoria

L’Afrique du Sud n’en finit pas de manifester son hostilité envers le Maroc. Fervente avocate de la cause des séparatistes du polisario, elle ne rate plus aucune occasion pour porter atteinte aux intérêts supérieurs du Royaume. Le dernier épisode en date en dit long sur cette animosité qui ne faiblit pas. Elle a adressé à Rabat une invitation à la réunion «BRICS- Afrique», prévue le 24 août à Johannesburg, en ayant pris grand soin de convier des entités sans légitimité. L’objectif de la manœuvre est clair : faire passer des messages politiques pro-polisario sur le dos des BRICS. Mais la diplomatie marocaine, tout à sa sagacité, a tué dans l’œuf les perfides menées de Pretoria qui allait ainsi mouiller les autres membres de ce groupement économique d’envergure.

Le Matin

Produits du terroir : la professionnalisation des groupements producteurs confiée au cabinet ADI

L’Agence pour le développement agricole enclenche le processus de professionnalisation des groupements producteurs spécialisés dans les produits du terroir. L’institution a recruté la Compagnie d’aménagement agricole et de développement industriel pour l’accompagner dans ce processus. L’opération consistera à appuyer ces groupements en les accompagnant pour mieux répondre aux exigences des marchés en termes de gouvernance, de qualité, de traçabilité, de packaging, de régularité des approvisionnements et de techniques de commercialisation et marketing.

Le Matin

Leïla Benali : la 19e CMAE ouvre beaucoup d’opportunités pour l’Afrique

La 19eme session de la Conférence ministérielle africaine de l’environnement (CMAE) qui a clos ses travaux, à Addis-Abeba, ouvre beaucoup d’opportunités pour le Continent sur les questions environnementales et permet de converger les positions africaines communes en la matière, a affirmé la ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, Leila Benali. “Aujourd’hui nous préparons des positions africaines communes sur les questions de financement, de négociations internationales environnementales, climatique et de biodiversité en prélude au Sommet climat prévu à Nairobi, les assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondial à Marrakech, la COP 28 à Dubaï, le Sommet des trois bassin à Brazzaville et la sixième session de l’Assemblée des Nations Unis pour l’environnement (ANUE 6) à Nairobi sous la présidence du Maroc”, a mis en avant la ministre.

L’Opinion

Maroc-UE: l’accord de pêche expiré met les pêcheurs andalous dans l’incertitude

L’expiration de l’accord de pêche entre l’Union Européenne (UE) et le Maroc a plongé les pêcheurs d’Andalousie dans l’incertitude. Si l’Espagne se taille la part du lion dans cet accord, aujourd’hui, son industrie de pêche se retrouve dans une situation délicate au moment où les négociations entre Rabat et Bruxelles sont toujours dans le flou. Raison pour laquelle le gouvernement ibérique continue d’exhorter l’Union européenne de sorte à reprendre les activités qui généraient 2,5 milliards de dollars de produits maritimes par an pour les 27. Pour leur part, les professionnels estiment que les efforts de l’Exécutif sont en deçà des attentes, tout en menaçant de monter au créneau. En se libérant de cet accord, le Maroc pourrait se concentrer sur d’autres priorités et opportunités, sans être constamment pris dans une toile complexe de négociations et de différends. De plus, cela permettrait d’affirmer sa souveraineté sur ses eaux, y compris celles du Sahara, sans être lié par les contraintes d’un accord de pêche.

L’Opinion

Avocats: les grands vainqueurs de l’assouplissement de la procédure pénale?

Depuis 2004, la procédure pénale est restée rigide et sans changements, suscitant plusieurs polémiques, à l’instar de la dernière prise de bec entre l’administration pénitentiaire et les magistrats. Finalisée par le ministre de tutelle, la réforme tant attendue est en cours de discussion dans les coulisses des départements ministériels et institutions concernés. Mais jusqu’à présent, le calendrier n’est pas encore connu, selon des sources bien informées, qui estiment que la sortie de la nouvelle loi dépend de l’aval des différents acteurs concernés. Très attaché à la présomption d’innocence, le ministre de tutelle fait du renforcement du droit de la défense sa priorité. Raison pour laquelle il veut renforcer la présence des avocats dans les commissariats de police et réduire au maximum possible le recours à la détention. Un assouplissement revendiqué par les avocats et des spécialistes de la loi pénale, qui expliquent les carences de la loi actuelle.