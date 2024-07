Cette année, ils sont 64 % à renoncer à partir en vacances, ou à raccourcir leur séjour, selon une étude menée par Sunergia. En cause, l’inflation qui a crevé le budget de la plupart des Marocains.

D’après une étude menée par le cabinet Sunergia pour le groupe Eco-Medias et publiée ce mercredi 24 juillet par le journal Assabah, le financement des vacances est devenu un effort pour tout le monde. La hausse des prix n’aide pas et pousse 64% des Marocains à carrément y renoncer, selon ce sondage. 29% des personnes interrogées déclarent avoir déjà voyagé ou comptent le faire. Seulement 5% des sondés se disent indécis.

Lire aussi. 7,4 millions de visiteurs: « croissance exceptionnelle » du tourisme au S1-2024

Pour les familles, le budget alloué aux vacances est évidemment élevé. Il est estimé en moyenne à 9.800 dirhams. Selon l’étude, 40% des vacanciers prévoient de dépenser entre 5.000 et 8.000 dirhams. Et 31% d’entre eux vont consacrer plus de 10.000 dirhams à leurs séjours, tandis que 29% des personnes sondées espèrent dépenser moins de 5.000 dirhams.

D’après le sondage, 16% des personnes interrogées consacrent plus de 20.000 dirhams à leurs vacances. Si 9% souhaitent ne pas dépasser les 10.000 dirhams cet été, 30% évoquent un budget de 5.000 dirhams.

Par ailleurs, et sans surprise, on apprend que 88% des Marocains prévoient de rester au pays, tandis que seuls 15% veulent s’envoler vers d’autres cieux. Les villes de Tanger, Casablanca et Marrakech arrivent en tête des destinations préférées.

A l’étranger, l’Espagne, la France, l’Italie et la Turquie sont les destinations privilégiées pour les Marocains, selon cette étude.