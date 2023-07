Plus de 736 agriculteurs ont pu bénéficier directement du programme Al Moutmir et plus de 7.000 agriculteurs ont été accompagnés indirectement; Le plus grand chantier des autoroutes de l’eau du Maroc sera bientôt opérationnel ; Coup d’envoi de la 3ème édition du « Bazar Solidaire », un événement socio-économique ayant pour objectif la création de nouvelles opportunités pour les micro et très petites entreprises… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce lundi 24 juillet

Le Matin

Al Moutmir : 3.640 plateformes de démonstration céréales et légumineuses en 2022-2023

Plus de 3.641 plateformes de démonstration des céréales et légumineuses ont été mises en place lors de la campagne agricole de 2022-2023 dans le cadre du programme des Plateformes de Démonstration (PFD) d’Al Moutmir, et ce dans 27 provinces. Ainsi, plus de 736 agriculteurs ont pu bénéficier directement de ce programme et plus de 7.000 agriculteurs ont été accompagnés indirectement à travers les écoles aux champs, les formations et les Lives, indique l’Office chérifien des phosphates (OCP), qui vient de publier les résultats de ces plateformes de démonstration dédiées aux céréales et légumineuses. Au niveau national, les plateformes de démonstration des céréales ont enregistré un rendement grains moyen de 24,1 qx/ha, avec un gain de 34% par rapport aux parcelles témoins qui ont atteint un rendement moyen de 18,5 qx/ha. Pour les légumineuses, les PFD ont enregistré une amélioration de rendement d’environ 22%, avec un rendement moyen de 11,1 qx/ha chez les PFD et de 9,1 qx/ha chez les témoins.

L’Economiste

Autoroutes de l’eau immersion dans un méga chantier-pilote

Le plus grand chantier des autoroutes de l’eau du Maroc sera bientôt opérationnel. La tranche pilote de ce mégaprojet touchera bientôt à sa fin. Elle devra relier l’Oued Sebou (Sidi Yahia: Région du Gharb) au barrage Sidi Mohammed Ben Abdellah, non loin de Rabat. Il s’agit là d’un chantier stratégique de génie civil censé déployer l’interconnexion des bassins de Sebou et du Bouregreg. Ce qui permettra de renforcer l’approvisionnement en eau potable et l’irrigation à la fois dans la ville de Rabat et la métropole économique Casablanca. Les travaux seront répartis en deux phases. La première partie permettra le raccordement du barrage du Sebou à celui de Sidi Mohammed Ben Abdallah, au niveau du bassin du Bouregreg. S’ensuivra la phase des retenues d’eau de Sidi Mohamed Ben Abdallah qui sera ensuite reliée au barrage Imfout dans la province de Settat. Montant global de l’investissement: 6 milliards de DH financés par l’Etat et les régions.

Al Bayane

Tanger: lancement de la 3ème édition du « Bazar Solidaire »

Le coup d’envoi de la 3ème édition du « Bazar Solidaire », a été donné à la Place des Nations-Unies, à Tanger, avec la participation de 130 exposants issus de différentes régions du Maroc, qui sont bénéficiaires du microcrédit, et actifs dans les domaines des produits du terroir et de l’artisanat local. Initié par le Centre Mohammed VI de soutien à la Microfinance Solidaire (CMS), filiale de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, en collaboration avec la préfecture de Tanger-Assilah, cet événement socio-économique a pour objectif de créer de nouvelles opportunités pour les micro et très petites entreprises ainsi que les coopératives, en encourageant, en promouvant et en soutenant la commercialisation des produits et services des bénéficiaires du microcrédit.

Libération

Une délégation diplomatique africaine en visite à Laâyoune

Une délégation de diplomates africains qui poursuivent leur formation à l’Académie marocaine des études diplomatiques (AMED), effectue une visite de trois jours à Laâyoune pour s’informer du niveau de développement que connaît cette ville des provinces du sud du Royaume. Lors d’une rencontre avec le Wali de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, gouverneur de la province de Laâyoune, Abdeslam Bekrate, les membres de la délégation, lauréats du cycle International de Formation en Diplomatie (promotion 2023), ont pris connaissance des attributions et des compétences des organismes et institutions situés dans les régions marocaines en général et dans les provinces du Sud en particulier. A cette occasion Bekrate a donné à la délégation diplomatique un aperçu sur les différentes étapes ayant marqué l’Histoire le Royaume, de l’époque coloniale à l’heure actuelle, soulignant, dans ce contexte, les avancées enregistrées par le Maroc à tous les niveaux social, économique, politique, démocratique, Droits de l’Homme.

Libération

Le Parlement Jeunesse du Maroc plaide pour l’intégration de ses recommandations dans le processus législatif

Le Parlement Jeunesse du Maroc aspire à voir ses recommandations prises en considération dans le processus d’élaboration des projets de lois et des rapports d’évaluation des politiques publiques, a souligné à Rabat, le Président de l’Association marocaine des jeunes parlementaires (AMJP), Nizar Berdai. Intervenant lors de la clôture des travaux de la cinquième législature du Parlement Jeunesse du Maroc, Berdai a passé en revue le bilan des activités des jeunes parlementaires, notamment dans le cadre de la Commission des affaires étrangères, de la défense nationale, des affaires islamiques et des MRE, de la Commission des infrastructures, de l’énergie, des mines et de l’environnement, de la Commission des secteurs sociaux, de la Commission des secteurs productifs, de la Commission de justice, de législation et des droits de l’homme et de la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication.

Assahra almaghribia

Nadia Fettah: Le Maroc a une relation »très privilégiée » avec les institutions financières internationales

Le Maroc a une position d’ouverture sur l’Europe et une relation très privilégiée avec le reste du monde, notamment avec les institutions financières, a souligné la ministre de l’Économie et des finances, Nadia Fettah. Dans un entretien au magazine « Forbes Afrique », Fettah a indiqué que la trajectoire du Maroc avec ces institutions est un « très bon exemple de réussite », puisqu’elle capitalise au mieux sur les instruments qu’elles offrent pour implémenter son développement économique et social, mais aussi financer ses réformes et pour construire ses infrastructures, afin de faire face aux crises. « Le rôle que joue le Maroc dans le développement du continent africain est extrêmement important », a-t-elle noté.

Bayane alyaoum

La Chambre des conseillers organise le Forum des chambres professionnelles

La Chambre des conseillers organise, aujourd’hui, le Forum parlementaire des chambres professionnelles sous le thème: « Les chambres professionnelles et les enjeux de la promotion de l’investissement ». Ce forum vise à renforcer les efforts menés par la Chambre pour engager un débat public autour des grands enjeux sociaux, notamment ceux en lien avec ses missions constitutionnelles, ses attributions et sa composition. Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que cet événement s’inscrit également dans le cadre de l’accompagnement par cette institution des chantiers de réforme structurants, lancés par SM le Roi Mohammed VI dans plusieurs domaines, et de la mise en oeuvre des Hautes Orientations royales pour une nouvelle vision du rôle des chambres professionnelles