L’Economiste

Séisme d’Al Haouz: Reloger, réhabiliter, reconstruire… les urgences

La reconstruction! C’est le mot d’ordre des prochains mois et semaines. Des mesures de réhabilitation et de reconstruction, dans les localités touchées par le séisme, doivent être rapidement déployées. Le Souverain a présidé jeudi 14 septembre 2023 une réunion de travail consacrée à l’activation du programme d’urgence pour le relogement des sinistrés et la prise en charge des catégories les plus affectées par le séisme d’Al Haouz. La première version du programme de relogement présentée devant le Souverain porte sur environ 50.000 logements totalement ou partiellement effondrés, au niveau des cinq provinces touchées. En attendant, des mesures d’urgence seront déployées conformément aux instructions royales. Elles consistent entre autres en le relogement provisoire via des formules. adaptées d’hébergement sur place et dans des structures conçues pour résister au froid et aux intempéries. Des sites d’accueil aménagés avec toutes les commodités nécessaires devraient également être mis à disposition. Une feuille de route devrait être présentée incessamment par le gouvernement.

L’Economiste

Tourisme: comment l’ONMT gère la com’ de crise

Dès le lendemain du séisme qui a frappé le sud-ouest de Marrakech, l’Office national marocain du tourisme (ONMT) a mis en place une cellule de crise afin de rester en veille et maintenir un contact permanent non seulement avec les professionnels au Maroc (CNT, FNIH, FNAVM…), mais aussi avec l’ensemble des partenaires étrangers. Parallèlement, l’ONMT a mobilisé ses équipes et bureaux dans les principaux pays émetteurs (France, Espagne, Allemagne, Italie, Benelux, Royaume-uni…) afin d’adresser des messages et signaux rassurants aux partenaires internationaux et aux visiteurs potentiels de Marrakech en particulier et de la destination Maroc en général. L’enjeu étant de rassurer les prescripteurs, garantir un parcours de voyage sécurisé aux touristes, prouver que la destination est vraiment « safe »… Mais aussi maintenir une communication fluide et quotidienne avec les tour-opérateurs (TO), les compagnies aériennes (CA), les plateformes de réservations, les agences de voyages en ligne (OTA)…

Le Matin

L’UMT, la CDT et l’UGTM… un seul mot d’ordre : contribuer à l’effort de solidarité nationale

Face à l’ampleur des dégâts du séisme qui a frappé le Maroc le 8 septembre dernier, les syndicats ont mis de côté leurs cahiers revendicatifs et reporté les mouvements de protestation prévus tout au long de ce mois, pour prendre part à la mobilisation collective en faveur des populations sinistrées. En effet, partant du sentiment de responsabilité qui les anime en ces moments difficiles que traverse le pays, l’UMT, la CDT et l’UGTM ont pris l’initiative de renoncer à toute grève initialement prévue pour la rentrée politique. L’exemple de l’Association marocaine des infirmiers anesthésistes réanimateurs est significatif à cet égard. Cette organisation a mobilisé ses membres pour contribuer à l’effort mené par le département de la santé pour dispenser les soins nécessaires aux victimes de la catastrophe.

Le Matin

Crédit bancaire : les facilités de trésorerie marquent le pas !

La bulle d’oxygène des banques aux entreprises est-elle déjà consommée ? À fin juillet 2023, l’encours du crédit bancaire aux entreprises non financières privées n’a augmenté que de 0,9% à 439 milliards de DH sur un encours global de 1.063,5 milliards, en hausse annuelle de 5,2%. L’accès au financement bancaire semble de plus en plus complexe surtout pour les crédits de trésorerie qui ont marqué le pas après la forte hausse enregistrée durant les trois dernières années. D’ailleurs à fin juillet, les facilités de trésorerie aux entreprises privées ont reculé de 5,6% sur un an. Notons que les conditions d’octroi des crédits de trésorerie ont été durcies au moment où les taux débiteurs ont bondi à 5,29% au deuxième trimestre de 2023 contre 3,92% une année auparavant, selon les enquêtes de Bank Al Maghrib.

Le Matin

Séisme: un responsable onusien salue les acquis « distingués » du Maroc dans le développement des capacités de réponse

Le Secrétaire général adjoint de l’ONU aux Affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Matin Griffiths, a salué, à Genève, les acquis « distingués » du Maroc en matière de renforcement et d’investissement dans ses propres capacités de réponse, en mettant en avant, à ce propos, l’action du Royaume suite au séisme d’Al Haouz. Le Maroc a mobilisé des ressources « énormes » pour répondre au tremblement de terre, sortir les survivants des décombres, apporter des soins médicaux et distribuer une aide essentielle, a indiqué le responsable onusien, dans une déclaration aux journalistes, à Genève. Il a également mis l’accent sur « l’incroyable générosité des associations locales et des bénévoles de l’ensemble du pays ».

Le Matin

Rentrée universitaire 2023-2024: 98 licences nouvelle génération proposées aux bacheliers

Le Président par intérim de l’Université Mohammed V de Rabat (UM5), Farid El Bacha a mis l’accent sur l’implication de cette université dans la réforme des programmes de licence et de doctorat en priviligiant l’excellence dans sa formation à travers la création d’un environnement estudiantin innovant. Cette réforme porte sur l’introduction des systèmes de crédit, des cours de softs skills et de langues, de culture digitale et d’intelligence artificielle dans les différents parcours, a expliqué El Bacha qui intervenait lors d’une rencontre sur les nouveautés de la rentrée universitaire 2023-2024 présidée par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui. Un total de 98 licences nouvelle génération sont proposées aux nouveaux étudiants couvrant des domaines dans les métiers nouveaux et innovants demandés par le milieu socioprofessionnel ainsi que la possibilité pour près de 2400 étudiants d’intégrer des centres d’excellence.

L’Opinion

Marrakech: après le drame, le tourisme se reconstruit

Plus d’une semaine après la tragédie d’Al-Haouz, la situation revient, petit à petit, à la normale dans la ville de Marrakech. La tristesse est, certes, toujours là, mais la vie reprend son cours. Les ruelles étroites de la Cité Ocre, bordées de boutiques aux échoppes colorées et parfumées des épices de tous genres, sont remplies de clients. A Jamaâ El Fna, la musique n’est, certes, pas au rendez-vous par respect pour les défuntes victimes du séisme, mais les spectacles sont bien là, tandis que les touristes, en quête d’un moment de calme et de sérénité, trouvent refuge dans les emblématiques Jardins de Majorelle. Pour faire accompagner cette dynamique, les opérateurs touristiques lancent différentes initiatives pour attirer plus de clients et préserver l’image de la destination.

L’Opinion

“Pupilles de la Nation”: statut spécial pour garantir un futur prospère aux victimes du séisme

Contacté par «L’Opinion», le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille a indiqué qư’il a, d’ores et déjà, lancé une initiative qui permet d’identifier les enfants orphelins affectés par le séisme et de leur offrir des services d’assistance sociale et accompagnement à travers les Centres d’Accompagnement de la Protection de l’Enfance (CAPE) créés dans le cadre des Dispositifs Territoriaux Intégrés pour la Protection de l’Enfance et au niveau des Unités de Protection de l’Enfance (UPE). L’idée est d’accompagner ses enfants tout au long de la période post-séisme et leur garantir leurs droits. Dans ce sillage, le statut “Pupilles de la Nation” octroyé par SM le Roi Mohammed VI accorde à ces enfants un certain nombre de caractéristiques, principalement en termes d’accès à l’éducation et aux soins de santé, et de priorité dans les fonctions publiques.

L’Opinion

Digitalisation: Ghita Mezzour signe deux conventions avec l’Agence allemande GIZ

Le ministère de la Transition numérique et de la Réforme Administrative et l’Agence de coopération internationale allemande pour le développement (GIZ), ont signé deux conventions de partenariat, d’un montant total de 8 millions d’euros, visant à promouvoir la transformation numérique de l’administration et l’inclusion numérique des Très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au Maroc. Portant sur le projet intitulé « Transformation Numérique de l’Administration Marocaine », la première convention vise notamment à accompagner les administrations et institutions publiques dans le but de moderniser les services publics numériques centrés sur les citoyens. La deuxième convention, quant à elle, s’inscrit dans le cadre du projet intitulé « Inclusion Numérique des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises » et s’étend sur 4 ans pour un montant total de 5 millions d’euros.