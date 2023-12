José Manuel Albares: «Nous allons continuer à travailler ensemble avec plus d’ambition» ; Les grèves des enseignants maintenues du 19 au 22 décembre ; La Ligue des États arabes soutient l’initiative Royale visant à transformer la façade atlantique en un pôle d’intégration économique ; Porte-parole du Président de la RDC: “Le Maroc a toujours été un allié de premier plan” ; Industrie pneumatique: la construction de l’usine Sentury pour début 2024 ; Genève: Le Maroc poursuivra la mise en œuvre de la politique d’inclusion des réfugiés ; La lenteur des réformes exaspère le patronat ; Thésaurisation au Maroc: Quand le «cash» se cache des radars! ; Résilience climatique/ FMI: Zoom sur l’impact prévisible du programme marocain RST… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce lundi:

Le Matin

José Manuel Albares: «Nous allons continuer à travailler ensemble avec plus d’ambition»

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, José Manuel Albares a souligné que l’objectif de Madrid est de réaffirmer et relancer la feuille de route hispano-marocaine, dans tous ses éléments.“Nous allons continuer à travailler ensemble, et même avec plus d’ambition”, a insisté Albares, faisant savoir que plus de 500 filiales espagnoles sont établies au Maroc et presque 700 sociétés espagnoles ont une participation significative de capital dans des entreprises marocaines. Dans la prochaine étape, l’Espagne veut favoriser la présence au Maroc de plus de grands groupes espagnols, qui sont si actifs ailleurs, pour les insérer dans le formidable processus de réforme et de modernisation du Royaume, a noté le ministre. Les chaînes globales de valeur se raccourcissent, et les deux pays sont exceptionnellement bien placés, grâce à leur fort partenariat politique, a-t-il dit dans un entretien accordé au journal.

Les grèves des enseignants maintenues du 19 au 22 décembre

On s’attendait à un retour des enseignants et des élèves en classe, mais c’est sans compter avec la persistance de la coordination nationale de l’enseignement secondaire qualifiant. Dans un communiqué publié à la suite d’une réunion samedi de son conseil national, la coordination explique les points de discorde qui existent encore. Elle reproche au gouvernement son exclusion du débat autour du nouveau statut unifié des fonctionnaires de l’éducation et sa persistance à ignorer le poids des coordinations et leur engagement pour défendre les droits des enseignants. Elle lance ainsi un appel aux enseignants de participer à la grève nationale à partir du mardi 19 jusqu’à vendredi 22 décembre.

La Ligue des États arabes soutient l’initiative Royale visant à transformer la façade atlantique en un pôle d’intégration économique

La Ligue des États arabes apporte son soutien à l’initiative Royale visant à transformer la façade atlantique en un haut lieu de communion humaine et un pôle d’intégration économique, a affirmé à Marrakech, l’Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès des Nations Unies, Maged Abdelfattah Abdelaziz. « A la lumière des conflits d’intérêts que connaît le monde, il est possible à travers nos alliances de réaliser nos intérêts régionaux, défendre nos droits et renforcer notre position sur la scène internationale. Et c’est la base de l’initiative lancée par Sa Majesté le Roi, que la Ligue des États arabes soutient », a souligné Abdelaziz dans une déclaration à la presse en marge de la 12ème édition de la conférence internationale « The Atlantic Dialogues ».

Libération

Porte-parole du Président de la RDC: “Le Maroc a toujours été un allié de premier plan”

“Le Maroc a toujours été un allié de premier plan pour la République Démocratique du Congo, nous soutenant dans les périodes les plus critiques”, a souligné Erik Nyindu, porte-parole du Président de la RDC, notant que “le don de soldats marocains pour la Souveraineté de notre pays est un acte de fraternité gravé dans notre mémoire collective, forgeant ainsi des liens profonds entre nos nations et nos forces armées”. Les relations entre le Maroc et la RDC sont exceptionnelles et se renforcent de jour en jour, insiste le porte-parole, relevant qu’elles illustrent parfaitement l’idéal d’une Afrique qui fait confiance à l’Afrique, conforme à la vision de “nos leaders actuels et ancrée dans notre passé commun”. “Nous sommes résolus à maintenir cette collaboration bénéfique pour le développement de nos pays et du continent”, a-t-il dit dans un entretien accordé au journal.

Genève: Le Maroc poursuivra la mise en œuvre de la politique d’inclusion des réfugiés

Le Maroc a réitéré à Genève, son engagement à poursuivre la politique de la pleine inclusion des réfugiés, notamment dans les systèmes éducatif et sanitaire. Dans une déclaration au nom du Royaume, lors du 2ème Forum mondial sur les réfugiés, l’ambassadeur, représentant permanent du Maroc à Genève, Omar Zniber, a indiqué que cette tendance émane de la vision Royale qui a toujours fait de l’action humanitaire et de la solidarite internationale un pilier central des politiques inte rieure et exte rieure du Maroc. Le Maroc, a-t-il dit, continue de mettre en œuvre une approche multi-acteurs et partenariale consacre e, qui a permis de multiplier les re alisations et de de velopper des bonnes pratiques.

L’Economiste

Industrie pneumatique: la construction de l’usine Sentury pour début 2024

Après les travaux de terrassement enclenchés en octobre dernier à Tanger Tech, la construction de la nouvelle usine de Sentury, première usine chinoise de fabrication de pneumatiques au Maroc depuis plus de 25 ans, débutera au premier trimestre 2024. Le président du groupe chinois Sentury Tire, Qin Long, s’est déplacé récemment au Maroc pour s’enquérir de l’état d’avancement du chantier. Cette usine aura une capacité de production de 12 millions de pneus par an.

La lenteur des réformes exaspère le patronat

Non-Respect des engagements pris par rapport au code du travail et à la loi sur la grève, avancée sur le papier en matière de simplification et de digitalisation des procédures administratives au point où le vécu des entreprises est pollué par des lenteurs, la réforme de formation professionnelle qui tarde… Et une loi de finances qui répond partiellement aux ambitions affichées. Chakib Alj, président de la CGEM, sonne l’alarme et appelle le gouvernement à accélérer le déploiement et l’opérationnalisation effective des réformes économiques, identifiées, concertées mais qui peinent à se concrétiser. Surtout que le Maroc a érigé l’investissement privé productif comme levier de relance de son économie, pour atteindre les 2/3 d’investissement privé et créer 500.000 emplois. Le pays a également des défis à relever, l’organisation de la CAN 2025 et la Coupe du monde 2030, lesquelles offrent des opportunités importantes. Ce qui nécessite un tissu économique compétitif.

L’Opinion

Thésaurisation au Maroc: Quand le «cash» se cache des radars!

Au Royaume, le cash est toujours «roi»! Si, dans certains pays, les transactions en liquide ne peuvent pas dépasser les 1000 euros (± 10.000 MAD), au Maroc, on peut conclure l’achat d’un appartement ou d’une voiture en liquide, sans difficulté, du moment que l’identité de l’acheteur est connue. Cette souplesse monétaire crée une dynamique soutenue de la demande pour le cash, qui demeure perçu comme une «réserve de valeur», jouant un rôle stabilisateur en période de crise et améliorant la résilience des ménages confrontés aux chocs conjoncturels. Cette souplesse monétaire crée une dynamique soutenue de la demande pour le cash. C’est ce qui ressort d’un document de recherche sur le «cash non transactionnel» de Bank Al-Maghrib et qui relève que durant les deux dernières décennies, le Maroc a connu une croissance annuelle moyenne de la fiduciaire de l’ordre de 8%, soit le double du taux de croissance moyen du PIB sur cette même période.

Résilience climatique/ FMI: Zoom sur l’impact prévisible du programme marocain RST

Le Maroc a obtenu un prêt de 1,32 milliard de dollars du Resilience and Sustainability Trust-RST (Facilité pour la Résilience et la Durabilité – FRD), qui pourrait déclencher une bonne dynamique d’investissement en hydrogène vert. C’est ce qui ressort d’une récente note du Bretton Woods Project (BPW), qui met en exergue les potentialités d’investissement du Royaume, tout en listant les objectifs à atteindre pour le Maroc en vue de réussir ledit programme. Dégroupage de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE), promotion des partenariats public-privé (PPP), consolidation de la gouvernance environnementale… autant de défis à relever pour garantir la transition du Maroc vers une économie plus verte.