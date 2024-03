Partis politiques: tollé autour du soutien supplémentaire ; Bâtiments: deux labels d’efficacité énergétique en préparation ; Data Centers: un boom d’investissements attendu au Maroc d’ici 2028 ; Anapec : près de 495.000 jeunes chercheurs d’emploi insérés en 2022-2023 ; Le réchauffement des relations entre Paris et Rabat préfigure une position claire sur la marocanité du Sahara ; Santé: Grève nationale des infirmiers : les trois points de la discorde… Une sélection de sujets traités par la presse nationale ce jeudi.

Partis politiques: tollé autour du soutien supplémentaire

Les dépenses des partis politiques relatives au financement supplémentaire dédié aux missions, études et recherches suscitent la polémique. Certaines formations, parmi les plus importantes, ont été pointées par la Cour des comptes, pour non-respect de la réglementation en vigueur. Elle a relevé des insuffisances en matière de justification de certaines dépenses, d’absence d’appels à concurrence, l’octroi d’avances aux experts, en violation de la règle du paiement contre service fait…

Bâtiments: deux labels d’efficacité énergétique en préparation

L’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE) s’apprête à déployer un nouveau dispositif de reconnaissance des bâtiments ayant une haute performance énergétique. L’annonce a été faite, mardi dernier, lors de la 9e édition des Rencontres africaines de l’efficacité énergétique, organisée à Casablanca sur le thème «Aménagement et bâtiments durables: innovations, labélisations et financement». Ce nouveau dispositif porte sur deux labels dont l’un est dédié aux bâtiments publics et l’autre au résidentiel.

Data Centers: un boom d’investissements attendu au Maroc d’ici 2028

Le marché marocain des centres de données (data centers) devra connaître une forte dynamique durant les cinq prochaines années. Les opérateurs télécoms et les hyperscallers nourrissent de grandes ambitions avec des programmes ambitieux d’investissement dans l’ensemble des régions et territoires. La tendance est à l’accélération des investissements, des infrastructures technologiques, informatiques, électriques et mécaniques sur fond de course effrénée aux parts de marché. Parmi les chefs de file des investisseurs sur le marché des centres de données au Maroc, figurent Africa data Centers, Gulf Data Hub, Inwi ou encore N+ONE data center… «Sur la partie data center, nous avons une stratégie qui nous permet d’avancer sereinement. Nous sommes en train d’investir et de rajouter de nouveaux data centers aux normes internationales un peu partout et surtout en grandes capacités. Il y en a un peu de tout: Tier 3 avec accès ininterrompu aux données, la norme ISO 27001 pour la partie sécurité… Nous sommes en train d’accélérer les investissements et d’introduire des certificats sectoriels pour ratisser le plus large possible», confie à L’Economiste Ouassim El Aroussi, directeur Etudes & Développement chez Inwi.

Anapec : près de 495.000 jeunes chercheurs d’emploi insérés en 2022-2023

C’est l’heure du bilan du plan de transformation de l’Anapec initié en juillet 2022. À fin 2023, cette réforme a permis l’insertion professionnelle d’environ 495.000 jeunes chercheurs d’emploi, dont 223.000 bénéficiaires du Programme Awrach. Elle a également profité à plus de 260.000 bénéficiaires de l’amélioration de l’employabilité. En termes de soutien aux initiatives entrepreneuriales, elle a facilité l’accompagnement de 12.315 porteurs d’idées de projets. Quant au placement à l’international, 27.500 candidats ont été accompagnés dans leurs démarches de mobilité pour l’emploi à l’international.

Le réchauffement des relations entre Paris et Rabat préfigure une position claire sur la marocanité du Sahara

Le réchauffement des relations entre la France et le Maroc, attesté par la récente visite du ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, est le signe avant-coureur d’une évolution nette de la position française vers une reconnaissance claire de la marocanité du Sahara. Bien que ce déplacement du chef de la diplomatie française n’ait pas donné lieu à une déclaration majeure sur ce dossier, le président du groupe d’amitié Maroc-France à la Chambre des conseillers, Mohamed Zidouh, croit fermement que les décideurs à Paris savent pertinemment qu’il faut avancer sur la voie de la reconnaissance de la marocanité du Sahara, sous peine de revenir à la case départ.

Santé: Grève nationale des infirmiers : les trois points de la discorde

Les hôpitaux publics connaissent depuis hier et jusqu’à aujourd’hui une quasi-paralysie suite à une nouvelle grève nationale observée par les infirmiers. Ce nouveau débrayage, qui intervient quelques jours seulement après une première grève nationale observée les 28 et 29 février dernier, vise à jeter la lumière sur les points qui font encore l’objet de discorde entre le ministère de la Santé et les centrales syndicales les plus représentatives, après la signature de l’accord du 28 dé- cembre dernier et qui portent essentiellement sur trois principaux points. Il s’agit de l’amélioration de la situation des infirmiers auxiliaires, la prise en compte des années d’ancienneté au profit des infirmiers “prisonniers de la cellule 9” et de l’application des augmentations des salaires prévues dès cette année au lieu de l’année 2025», explique Mustapha Jaa, secrétaire général du Syndicat indépendant des infirmiers et techniciens de la santé, dans une déclaration accordée au journal.

Supermarchés: forte pression sur les prix

L’année 2023 a été une période charnière pour le secteur des supermarchés au Maroc. Une analyse approfondie des tendances d’achat a été réalisée par Corail, l’acteur spécialisé dans les services financiers, dégageant les grandes tendances observées dans les habitudes de consommation dans le domaine de la grande distribution, laquelle étant en constante évolution. Selon Corail, «l’année 2023 a été marquée par une pression accrue sur les prix, une dynamique ressentie par les chaînes concurrentes cherchant à renforcer leur position sur le marché marocain. Dans ce contexte, les clients font face à une crise du coût de la vie due à l’inflation. Malgré les défis liés à la pression sur les prix, Marjane maintient sa position de leader incontesté dans le secteur des supermarchés. Selon les données de l’étude, Marjane représente près d’un tiers du marché.

Crédits immobiliers: c’est le temps des bonnes affaires

Les taux des crédits immobiliers sont restés stables en février. Ils se sont, en effet, fixés à 4,75% pour des durées de 15 à 25 ans, à 4,5% de 7 à 15 ans et à 4,2% pour des emprunts de moins de 7 ans. C’est, en substance, ce que constate Afdal.ma, le comparateur de crédit immobilier en ligne, auprès de ses partenaires bancaires au cours du mois de janvier s’inscrivant dans cette tendance depuis 6 mois dans le sillage de la pause observée par Bank Al-Maghrib dans sa politique monétaire restrictive. Ce qui laisse une perspective positive. «Les ménages ont été davantage impactés par l’inflation que par les tarifs bancaires et immobiliers au cours de l’année écoulée, mais les perspectives s’améliorent avec des experts prévoyant des baisses des prix de l’immobilier et un retour à la normale de l’inflation», affirme-t-on au sein d’Afdal.ma.

HCP: vers une nouvelle gouvernance régionale

Vers la transformation, en profondeur, du mode dont les données et statistiques régionales sont gérées et exploitées. Au cœur de cette réforme, le Haut-Commissariat au Plan (HCP), avec le soutien d’Expertise France, initie un projet pilote de gouvernance régionale qui a de quoi inspirer le chantier de redéfinition des standards de l’efficacité administrative. Concrètement, le projet, s’inscrivant dans le cadre plus large du projet Hakama financé par l’Union européenne, vise à poser les bases d’une nouvelle structure de gouvernance pour la Direction régionale de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (DRTTA) du HCP. Cette initiative pilote envisage de remodeler le paysage statistique régional pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs, optimiser les ressources, et améliorer les méthodes de travail à tous les niveaux.

Couverture sociale: quand le «scoring» prive les démunis de l’AMO !

Plus de 11 millions de personnes sont désormais affiliées à l’AMO Tadamon, le nouveau régime qui prend en charge les personnes démunies. Un chiffre louable, sauf qu’une grande partie d’ex-bénéficiaires du RAMED se sont vus privés d’accéder au nouveau régime pour des raisons d’éligibilité. La raison est que malgré leur situation précaire, leur score socio-économique ne dépasse pas le seuil de 9,3264284, fixé par les départements de tutelle, sur la base du Registre Social Unifié (RSU) et du Registre National de la Population (RNP). Or, les critères d’éligibilité sont jugés «inadaptés» à certains cas spécifiques et aboutissent, par ricochet, à quelques injustices.

Malversations financières présumées : plainte devant la justice contre des partis politiques

L’Association marocaine de protection des deniers publics (AMPDP) a déposé une plainte auprès du président du Ministère public, El Hassan Daki. Dans cette plainte, l’AMPDP demande l’ouverture d’une enquête approfondie sur des malversations financières présumées, falsification et détournement de fonds sur la base du dernier rapport de la cour des comptes, relatif à l’audit des comptes des partis politiques au titre du soutien public de l’année 2022. Selon l’association, le rapport a révélé notamment des insuffisances en matière de justification des dépenses déclarées, un non-respect par certains partis du plafond légal du paiement en numéraire, la non restitution des montants en dépit des recommandations de l’institution compétente. L’AMPDP estime que certaines irrégularités constatées par le rapport de la Cour des comptes revêtent un caractère pénal.