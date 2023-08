Immobilier: Les promoteurs déplorent une inquiétante baisse des mises en chantier, des dépôts de dossiers, des autorisations de construire, une absence de visibilité…; Pour amener les TNS et indépendants à verser régulièrement les cotisations, une sorte de « sanction » est prévue ; Douanes: la violation la plus récurrente est la contrebande de marchandises, suivie des véhicules puis à moindre mesure celle des devises; le Bureau politique du PPS a de nouveau attiré l’attention du gouvernement sur la gravité de la détérioration de la situation sociale, à cause de la hausse persistante des prix de la plupart des produits de consommation… Voici une sélection de sujets traités par la presse nationale ce jeudi.

L’Economiste

Immobilier: forte chute des transactions

Rien ne va plus dans le marché de l’immobilier! Les promoteurs déplorent une inquiétante baisse des mises en chantier, des dépôts de dossiers, des autorisations de construire, une absence de visibilité. Le tout sur fond d’une forte inflation, de baisse du pouvoir d’achat, de cherté du crédit et de durcissement des conditions d’octroi des financements bancaires. Face à cette situation, des promoteurs mettent en garde les pouvoirs publics sur les conséquences fâcheuses de ce marasme non seulement sur la filière mais sur l’ensemble de l’écosystème du bâtiment.

L’Economiste

AMO indépendants: pas d’aides sans cotisations

Voilà des mesures qui vont mettre de l’ordre dans l’assurance maladie obligatoire des travailleurs non-salariés (TNS) et indépendants. Le système est mis en place, il fonctionne mais des ajustements sont opérés au fur et à mesure. Pour amener les TNS et indépendants à verser régulièrement les cotisations, une sorte de « sanction » est prévue. Elle vise surtout ceux qui disparaissent des radars pendant 12 mois consécutifs avant de réapparaître. Même s’ils s’acquittent par la suite des montants dus, ils seront tenus à une période de stage de 3 mois. Ce qui veut dire qu’ils ne bénéficieraient des prestations AMO qu’à partir du quatrième mois. Cette disposition est censée encourager la régularité des versements des cotisations et éviter que certaines pratiques ne se développent, soit verser les cotisations dues une fois malade et bénéficier rapidement des prestations. Cette mesure est prévue dans le projet de loi qui sera discuté aujourd’hui jeudi 31 août par le conseil du gouvernement.

L’Economiste

Douanes: des amends très salés, mais il est possible de négocier

8.919 affaires douanières entre 2017-2021. Ce chiffre porte principalement sur la contrebande de marchandises, de véhicules et de devises. Telle est la classification retenue par la Présidence du ministère public dans le cadre des infractions régies par des lois dites «spéciales». Son recensement ne reflète pas tout le contentieux de la douane: 31.399 affaires uniquement en 2021. Toutefois, son mérite est de braquer les projecteurs sur des faits réprimés par le code des douanes et impôts indirects. Ainsi, la violation la plus récurrente est la contrebande de marchandises, suivie des véhicules puis à moindre mesure celle des devises. «Les sanctions pécuniaires peuvent atteindre cinq fois la valeur des montants litigieux. Ce qui est excessif», estime sous couvert d’anonymat un ancien haut fonctionnaire de la douane. En 2021, le législateur a revu à la baisse le montant des amendes. Mais elles restent salées. Il est toujours possible de faire une transaction à condition que le contrevenant en fasse la demande à l’administration, nuance l’ex-douanier qui a exercé notamment comme directeur régional. Cette procédure transactionnelle est assez fréquente. Elle permet de négocier le montant de la pénalité et éventuellement son échéancier.

Le Matin

Marchés publics: Tamwilcom et Finea s’allient pour renforcer l’accès au financement des TPME

Tamwilcom et Finea ont signé une convention de coopération relative à la garantie des financements des entreprises titulaires de marchés publics. Cette convention marque la volonté des deux parties à travailler de concert pour faciliter l’accès des très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) au financement, fait savoir un communiqué conjoint de Tawlicom et Finea. Tamwilcom élargit ainsi ses partenariats et met à la disposition de FINEA son offre-produits de garantie, indique la même source, notant que cette convention de coopération permettra aux deux institutions de créer des synergies entre leurs offres-produits respectives et de développer leurs actions communes pour soutenir les entreprises nationales en mettant à leurs disposition des solutions de financement adaptées.

Al Bayane

Le PPS dénonce la flambée des prix des hydrocarbures et l’accumulation des profits par les sociétés de distribution

Dans un communiqué, le Bureau politique du PPS a de nouveau attiré l’attention du gouvernement sur la gravité de la détérioration de la situation sociale, à cause de la hausse persistante des prix de la plupart des produits de consommation, surtout en cette période de rentrée scolaire et ce qu’elle engendre en termes de charges et dépenses supplémentaires pour les familles marocaines. Réuni à l’occasion de la rentrée politique de cette année, le Bureau Politique du parti du livre a dénoncé les hausses répétées et vertigineuses des prix du carburant, intervenues à quatre reprises durant la seule période estivale, ce qui affecte sérieusement le pouvoir d’achat des Marocains. Il a également dénoncé la poursuite de l’accumulation par les sociétés de distribution des carburants de profits exorbitants. Et ce, sans aucun élan de solidarité ni de civisme devant le mutisme du gouvernement.

Al Massae

Industries manufacturières : hausse des prix à la production de 0,8% en juillet

L’indice des prix à la production du secteur des « Industries manufacturières hors raffinage de pétrole » a augmenté de 0,8% en juillet 2023 par rapport au mois précédent, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP). Cette hausse est la résultante de la hausse des prix de 2,9% de l’ »Industrie chimique », de 0,9% des « Industries alimentaires », de 1,1% de la « Fabrication de boissons », de 0,2% de la « Métallurgie », de 0,3% de la « Fabrication des produits en caoutchouc et en plastique » et de 0,1% de la « Fabrication des machines et équipements », ainsi que de la baisse de 0,7% de l’ »Industrie du textile », de 0,1% de la « Fabrication d’équipements électriques » et de 0,3% du « Travail du bois », explique le HCP dans sa note d’information relative à l’indice des prix à la production industrielle, énergétique et minière (IPPIEM).

Al Ahdath almaghribia

Tanger Med améliore son CA de 12% à fin juin 2023

Le chiffre d’affaires de Tanger Med Port Authority (TMPA) s’est établi à 1,82 milliard de dirhams (MMDH) à fin juin 2023, en hausse de 12% par rapport à la même période une année auparavant. Pour le seul deuxième trimestre 2023, le CA a progressé de 11% à 953 millions de dirhams (MDH), indique TMPA dans un communiqué sur ses indicateurs financiers. Côté marchandises, TMPA fait état du traitement de 60 millions de tonnes (MT) à fin juin et 32 MT au T2-2023.

Al Alam

Accidents de la circulation: 23 morts et 2.260 blessés la semaine dernière

Vingt-trois personnes ont trouvé la mort et 2.260 ont été blessées, dont 94 grièvement, dans 1.620 accidents de la circulation survenus en périmètre urbain durant la semaine allant du 21 au 27 août, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Ces accidents sont principalement dus à l’inadvertance des conducteurs, au non-respect de la priorité, à l’excès de vitesse, à l’inadvertance des piétons, au non-respect de la distance de sécurité, au défaut de maîtrise des véhicules, au changement de direction sans usage de signal, au non-respect du stop, au changement de direction non-autorisé, à la circulation en sens interdit, à la circulation sur la voie gauche, au non-respect du feu rouge, aux dépassements défectueux et à la conduite en état d’ébriété, a précisé la DGSN dans un communiqué.