Sur le Podium des citadines les plus vendues au Maroc depuis plus d’une décennie et modèle emblématique de la gamme Peugeot, la 208 retrouve aujourd’hui une nouvelle jeunesse avec des dimensions revues et un design réinventé, des technologies de pointe et de nouvelles motorisations.

La nouvelle Peugeot 208 s’affiche avec un look plus sportif et très félin souligné par une nouvelle signature lumineuse. L’habitacle devient plus digital et technologique avec le Peugeot i-Cockpit®. On retrouve également sur ce nouveau des motorisations de dernière génération.

Héritière d’une longue lignée de neuf générations de citadines Peugeot, la 208 connait un succès qui ne s’est jamais démenti depuis son lancement, fin 2019. En un peu plus de trois années, la Peugeot 208 a été produite à près de 1 million d’exemplaires dans le monde. En 2021 et 2022, la 208 était la voiture la plus vendue en Europe tous segments confondus.

Côté sécurité, la 208 propose dès l’entrée de gamme, l’ESP, l’aide au démarrage en côte, la détection de sous-gonflage des pneus, le régulateur et limiteur de vitesse, l’aide au stationnement arrière…

La nouvelle Peugeot 208 sera commercialisée au Maroc en mars 2024. Sa gamme s’articulera autour de trois versions : Allure, Active et GT et 2 motorisations particulièrement sobres et performantes :

PureTech 75 : essence 3 cylindres de 1,2 litre de cylindrée et 75 ch, associé à une boîte manuelle à 5

BlueHDI 100 : diesel 4 cylindres de 1,5 litre de cylindrée et 100 ch, doté d’un système Stop & Start, est associé à une boîte manuelle à 6 vitesses.

La nouvelle Peugeot 208 est commercialisée à partir de 169.900 DH.