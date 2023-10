La Norvège, qui préside le groupe des donateurs pour la Palestine, a demandé mercredi à la communauté internationale de maintenir son aide financière aux Palestiniens à la suite de l’offensive déclenchée par le Hamas contre Israël.

« La situation ne fera que se détériorer encore plus si la communauté internationale suspend ou réduit son aide à ce moment critique », a déclaré la cheffe de sa diplomatie, Anniken Huitfeldt, dans un courriel envoyé à l’AFP.

Après la sanglante attaque du Hamas contre Israël samedi, plusieurs pays tels que l’Allemagne, la Suède et le Danemark ont annoncé une suspension de leur aide au développement -mais pas de leur aide humanitaire- aux Palestiniens. »En tant que présidente du groupe des donateurs internationaux (AHLC), la Norvège encourage la communauté internationale à poursuivre son assistance financière au peuple palestinien », a dit Mme Huitfeldt.

« Cela inclut le soutien à l’Autorité palestinienne canalisé via la Banque mondiale, l’assistance via des organisations internationales telles que les agences de l’ONU et le soutien aux organisations humanitaires et à la société civile israélienne », a-t-elle ajouté.

La Norvège, de son côté, maintient son aide, tout en examinant « en permanence la viabilité de la poursuite des projets en cours » dans la bande de Gaza soumise à des bombardements de l’armée israélienne.

« Il n’y a aucune raison de soupçonner qu’une quelconque aide financière de la Norvège ait profité au Hamas ou à des groupes affiliés », a précisé la ministre.