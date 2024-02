La montée en puissance des exportations agricoles marocaines dérange en Espagne

La montée en flèche des expéditions agricoles adressées aux étals européens et surtout espagnols n’est pas du goût de la filière agricole ibérique. Ces hausses qui concernent aussi bien le volume que la valeur sont considérées comme une menace pour le secteur agricole espagnol, alerte la filière.

« Le Maroc est en train de devenir le grand potager non seulement de l’Europe, mais aussi de l’Espagne », alerte le média économique El Economista.

Celui-ci peine à dissimuler son appréhension face à la significative ascension des envois agricoles issus du terroir marocain et lesquels ont réussi à damer le pion à un concurrent de taille, l’Espagne.

Chiffres à l’appui, le média vient soutenir la grogne des agriculteurs espagnols contre les expéditions nationales destinées au marché européen, en braquant les projecteurs sur l’avancée, au fil des campagnes, des envois agricoles marocains.

Ainsi donc et selon les dernières données du Ministère de l’Agriculture, le montant des importations agroalimentaires en provenance du royaume affiche une évolution de 37,1% entre 2018 et 2022.

La croissance concerne aussi la valeur de ces expéditions agricoles, lesquelles ont grimpé de 1,537 à 2,108 milliards d’euros. Au total, un bilan provisoire évoque un volume de vente de 813 422 tonnes, soit 193 000 de plus qu’en 2018. Ce qui situe cette croissance à 31,2%.

Une performance qui ne plaît guère à la filière espagnole précisément quand le Maroc concurrence sur des produits où l’Espagne exerçait son monopole. C’est le cas, par exemple, pour la pastèque.

« Il y a seulement dix ans, en 2014, selon les données de l’organisation agraire Coag, les importations de ce fruit en provenance du Maroc atteignaient à peine 10 500 tonnes et en 2022, elles sont montées jusqu’à 145 000. C’est près de quinze fois plus« , relève ce média spécialisé espagnol.

En millions d’euros, les importations de melons et de pastèques ont augmenté de 53% entre 2020 et 2022 contre 41% pour celles de fruits et légumes et de 4,4% pour les légumineuses de, apprend-t-on de la même source.