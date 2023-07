La rumeur de « l’imminente » acquisition par le Maroc des F-35, fine fleur des avions de combat américains, est à prendre désormais avec de « grosses » pincettes.

Nombre de médias marocains et israéliens se sont fait l’écho d’un probable achat par les Forces armées royales (FAR) des meilleurs avions de combats au monde, les F-35, reconnus pour leur grande capacité d’endurance et de furtivité. Une rumeur qualifiée d' »infondée » par le Forum Far-Maroc.

علم منتدى فارماروك من مصادر خاصة انه بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى و رئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، فقد تم تعيين ابتداءا من اليوم كل من :

– الفريق جوي محمد گاديح، مفتشا للقوات الملكية

Arguments solides à l’appui, la plateforme spécialisée dans les questions militaires et stratégiques du Maroc explique à H24info que cette acquisition ne saurait être réalisable à l’heure actuelle pour diverses raisons, tant et si bien que les Forces Royales Air (FRA) « sont devant plusieurs défis« , notamment la préparation pour l’introduction des F16 Block72+ à partir de la fin 2025 avec toute la mobilisation financière et logistique pour préparer la base qui va les abriter et surtout les moyens humains pour les prendre en charge.

Deuxième défi de taille, « la préparation pour l’immobilisation progressive de la Flotte des F16 Blk52+ pour pouvoir les moderniser au standard Viper avec toute la mobilisation logistique et technique pour effectuer ce process localement (cf JV avec Lockheed Martin) ».

Les FAR font également face au défi que « représente l’intégration à partir de fin 2024, début 2025, des hélicoptères Apache, dont la base est toujours en cours d’achèvement avec l’effort financier et humain à mobiliser pour accompagner ce process ».

Dernier défi et non des moindres selon le Forum Far-Maroc, est « le début, prochainement, des nouveaux chantiers structurant pour le renouvellement du parc des hélicoptères de transport et des avions de transport, dont des contrats peuvent être annoncés prochainement ».

Tout cela pèse et pèsera énormément sur le budget des FAR généralement et des FRA spécialement, relève-t-on de même source, ajoutant que « parler de contrat imminent pour le F35 paraît absurde, sachant que de point de vu opérationnel, le F35 n’ajoute rien aux FRA avec ce qui est offert par les F16 en cours d’achat ».

Très au fait de tout ce qui se rapporte à la grande muette, le Forum Far-Maroc souligne que si intérêt il y a de la part du Maroc, « il sera pour l’apport dissuasif des F35« , et « pour une intégration dans les escadrons des FRA à partir de 2030 et en petit nombre ».

Afin de confirmer sa position de puissance régionale et continentale, le besoin du Royaume réside aujourd’hui dans l’achat et l’intégration d’avions de combat lourd/bi réacteurs comme les nouvelles versions des F15, explique le Forum. « Autrement, ce sera des investissements irréfléchis », estime-t-il.