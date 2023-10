Alors que tout augmente, y compris et surtout les prix de l’automobile, Dacia a décidé d’aller à contre-courant en baissant le prix de la Spring, une citadine 100% électrique.

Il s’agit d’une offre qui veut démocratiser la mobilité électrique au Maroc. Dacia vient ainsi d’opérer un repositionnant les prix de Dacia Spring à la baisse. Le constructeur automobile propose cette citadine 100% électrique en location à moins de 3 000 DH/mois pendant 4 ans avec possibilité de reprise du véhicule en fin de contrat.

L’offre, dite «Easy Lease», veut ainsi soutenir et encourager l’accès à la mobilité électrique grâce à Mobilize Financial Services Maroc. «Dacia a démocratisé l’accès au véhicule neuf au Maroc et aujourd’hui, Dacia démocratise l’accès à la mobilité électrique avec Dacia Spring. Cette citadine 100% électrique, la plus abordable du marché, est encore plus accessible grâce à des prix en forte baisse qui permettent d’accélérer la transition vers la mobilité électrique. Dacia Spring s’impose aujourd’hui comme la citadine idéale pour les trajets du quotidien», affirme Fabrice Crevola, Directeur Général de la Marque Dacia au Maroc et Directeur Général de Renault Commerce Maroc.

Depuis 18 ans, Dacia a bousculé le monde de l’automobile avec son modèle économique inédit et ses véhicules abordables, contemporains et centrés sur l’essentiel. D’abord avec le lancement de Logan en 2005, puis Duster, et Sandero, devenue la citadine préférée des Marocains.

En février dernier, Dacia introduisait Spring, son premier modèle 100% électrique, et le plus abordable du marché marocain. En moins d’un an, Dacia Spring a bouleversé le marché des véhicules électriques au Maroc en se positionnant n°1 des ventes, avec près de 120 Spring vendues depuis son lancement.

Aujourd’hui, Dacia souhaite plus que jamais encourager la mobilité électrique et rend Spring encore plus accessible, en appliquant une baisse des prix sur les 3 versions de Dacia Spring allant jusqu’à 29.500 DH. « Sa simplicité d’utilisation et de charge, ainsi que son autonomie font de Dacia Spring la citadine idéale. Dacia Spring vise à rendre la mobilité 100% électrique facile, pratique et accessible à tous en proposant l’essentiel (écran tactile, aides au stationnement, réplication smartphone, climatisation, vitres électriques …) à un prix inégalé », nous dit le constructeur.

Avec son look de baroudeuse, 4 vraies places à bord et un coffre de 270L, elle en offre bien plus que de nombreuses petites citadines. Sa polyvalence de charge (moins d’une heure en charge rapide* et moins de 13h sur une prise domestique) et son autonomie jusqu’à 305 km en ville (soit 230 km en cycle mixte WLTP) en font une électrique parfaite pour les trajets du quotidien.

Dacia Spring est désormais disponible à partir de 165 833 DH HT pour la version CARGO et à partir de 199 000 DH TTC pour la version 4 places Essential.