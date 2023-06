Le système de justice pour les enfants au Maroc est cité parmi les bonnes pratiques au niveau mondial, s’est félicité, lundi à Skhirat, la représentante du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) au Maroc, Speciose Hakizimana.

« L’UNICEF accueille avec une grande satisfaction l’opérationnalisation des dispositifs territoriaux de protection de l’enfance qui représente une étape importante marquant la déclinaison territoriale de la politique publique intégrée de protection », s’est réjouie Hakizimana à l’ouverture des Assises nationales sur la protection des enfants en contact avec la loi: états des lieux et perspectives.

حالة الأطفال في وضعية صعبة في صميم النقاشات، والتحدي مطروح أمام صناع القرار من أجل احترام المصلحة الفضلى للأطفال في للإستجابة لمتطلبات الرعاية. @UE_au_Maroc @UNICEFmena @UNICEFinArabic https://t.co/LWpn0ll84H — UNICEF Maroc (@UNICEFMaroc) June 19, 2023

L’équipe de l’UNICEF a travaillé avec le ministère public et les autres parties prenantes nationales pour asseoir une approche holistique en matière de justice pour les enfants, axée sur le respect des droits de l’enfant et en adéquation avec les normes internationales, a-t-elle souligné, notant que l’UNICEF et le Maroc sont liés par un partenariat stratégique en faveur de la protection de l’enfance.

Lire aussi: HCP: six enfants au travail sur dix accomplissent des travaux dangereux

Un des exemples est la mise en application de la charte de la réforme de la justice et de la concrétisation de la politique publique intégrée de protection de l’enfance, a-t-elle relevé, mettant en avant le résultat atteint ayant permis à plus de 70% des enfants en conflit avec la loi de bénéficier des mesures alternatives à la détention.

Cet engagement en faveur de l’enfance a contribué à améliorer la qualité, la couverture et l’accès des enfants et des familles vulnérables aux services de prévention et de réponses à toutes les formes de violence à l’égard des filles et garçons vivant au Maroc, a-t-elle indiqué.

Lire aussi: Travail des mineurs au Maroc: 127.000 enfants exploités dans une activité économique en 2022

De son côté, l’ambassadeur de l’Union européenne au Maroc, Patricia Llombart Cussac, a souligné que les enfants et la jeunesse sont pour l’UE, comme pour le Maroc, un enjeu primordial pour le développement de la société, peu importe leur situation géographique et sociale, notant que les enfants doivent pouvoir bénéficier pleinement de leurs droits et l’État doit les protéger.

Les enfants, sont pour notre partenariat🇲🇦🇪🇺, un enjeu primordial. Leur intérêt supérieur est une valeur que nous partageons.

Ce matin aux assises nationales sur la protection des enfants en contact avec la loi réaffirmant notre engagement pour renforcer leur protection. #Himaya pic.twitter.com/8dPI83yGiu — Patricia Llombart 🇪🇺 (@llombartpatUE) June 19, 2023

L’enfance est au cœur des priorités de l’UE qui privilégie une approche globale et multidisciplinaire, a insisté Mme Llombart Cussac, relevant que l’UE a adopté en mars 2021 une stratégie sur les droits de l’enfant qui prend en compte des nouvelles réalités et des défis persistants et qui place les enfants et leur intérêt supérieur au cœur des politiques de l’UE.

Ces principes guident également l’UE dans ses relations extérieures, a fortiori avec ses partenaires stratégiques, comme le Maroc, a-t-elle fait savoir, considérant que la convention internationale des droits de l’enfant et l’application de l’intérêt supérieur de l’enfant, en toutes circonstances, est une valeur centrale partagée avec le Maroc.

Lire aussi: Vidéo. Mineurs migrants en Espagne: une Marocaine arrêtée pour abandon de son fils

« L’Union européenne se réjouit ainsi d’accompagner depuis longue date le Ministère de la Solidarité, de l’insertion sociale et de la famille dans la mise en place de dispositifs territoriaux de protection pilotes. Nous sommes aussi partenaires du secteur de la justice et particulièrement de la Présidence du ministère Public qui n’a ménagé aucun effort pour accorder une protection judiciaire aux enfants en contact avec la loi, dans la perspective d’instaurer une justice adaptée aux enfants et respectueuse de leurs droits », a-t-elle précisé.

Initiés par la Présidence du Ministère public, en partenariat avec le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille et l’UNICEF, et avec le soutien de l’UE, ces assises s’inscrivent dans le cadre de la consolidation des acquis et des avancées enregistrés par le Royaume en matière de protection des enfants en contact avec la loi.

Organisée sous le thème « pour la prise en charge efficace et intégrée des enfants en contact avec la loi », cette manifestation se veut une opportunité idoine pour mettre en lumière les points forts et les réalisations accumulés mais aussi pour s’arrêter sur les défis et les contraintes qui entravent le système relatif à la protection de l’enfance. Ce conclave sera l’occasion pour débattre de plusieurs sujets relatifs à cette problématique, à travers une série d’ateliers thématiques dans l’objectif de sortir avec des recommandations et des conclusions qui marqueront un pas de plus vers la protection et la réalisation des droits des enfants au Maroc.