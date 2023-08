Le Maroc prendra part aux 1ers jeux africains paralympiques, prévus du 3 au 12 septembre au Ghana, avec une délégation composée de 70 athlètes.

Le Royaume participera à ces jeux dans trois disciplines, à savoir le basketball en fauteuil roulant (hommes et dames), le tennis en fauteuil roulant (hommes et dames) et le football pour amputés (hommes), a indiqué la Fédération royale marocaine des sports pour personnes en situation de handicap.

L’équipe nationale de basketball en fauteuil roulant hommes, composée de Mohammed Jouradi, Abdelilah Kani, Fouad Moussati, Zouhair Challat, Mokhtar Laghzioui, Réda Maataoui, Mohamed Barko, Issa Flameb, Bilal Ben Hommane, Mounir Maoujoud et Mohamed Oulini, est logée dans le groupe H aux côtés de l’Angola et de la RD Congo, a précisé la même source.

Vidéos. Après Budapest, le Maroc 17e pays le plus médaillé de l’histoire des mondiaux d’athlétisme

L’équipe féminine composée de Ilham Sabraoui, Doua Okhentji, Ibtissam Battar, Hiba Benchayeb, Hanane Lekraa, Aicha Draoui, Khadija Mansoum, Malika Bouzarou, Hasnaa El anq, Nesrine Khattat, Kenza Rahmoune et Bouchra Rabia, évoluera dans le groupe B aux côtés du Nigeria, de l’Afrique du Sud et du Ghana, a fait savoir l’instance fédérale, ajoutant que ces compétitions sont qualificatives aux jeux paralympiques de Paris 2024.

En tennis en fauteuil roulant, le Maroc sera représenté par Said Himam et El Haj Boukartacha chez les hommes et par Samira Benyechi et Najwa Aouane chez les dames.

Le Maroc participera également au tournoi de football pour amputés (hommes) avec un groupe composé de Afra Alami, Younes Agdal, Abdelali El Haddadi, Mohamed Reda Boulben, Mohamed Dada, Mohamed Al Hafta, Youssef Skaff, Mohcine Achaghagh, Abderazzak Al Ouardi, Zakaria Azarhoun, Taoufiq Al Atiki, Ilyas Sabii et Yassine Oubaho. L’équipe nationale a été versée dans le groupe B, qui comprend également le Libéria, l’Ouganda et le Togo.

Cette compétition constitue une étape importante pour l’équipe nationale en vue de sa participation au Championnat d’Afrique prévu en avril 2024 au Caire, a souligné l’instance fédérale.