L’impact de la normalisation des relations entre le Maroc et Israël se répercute au-delà de la politique. Elle touche surtout le tourisme qui n’a de cesse de se développer au gré des liens améliorés entre les deux pays.

On en sait davantage sur le nombre de Marocains ayant visité Israël depuis le rétablissement des relations entre le royaume et l’Etat hébreu. Ainsi, pas moins de 2.500 Marocains ont visité ce pays en 2022, tandis qu’environ 70.000 citoyens israéliens se sont rendus durant la même année au Maroc.

C’est ce qui ressort du dernier rapport annuel de The Abraham accords Institute for peace qui cite le Bureau israélien central des statistiques.

« Bien que cela représente une augmentation progressive par rapport aux années précédentes et constitue une évolution positive, les liens historiques profonds entre les pays et les offres touristiques uniques des deux pays impliquent un potentiel d’approfondissement substantiel des relations touristiques dans les années à venir », souligne le think tank américain.

Lire aussi. Maroc-Israël: que gagneraient Rabat et Tel-Aviv en normalisant leurs relations?

« Depuis la normalisation, les arrivées touristiques au Maroc en provenance d’Israël ont considérablement augmenté, passant de 39.900 visiteurs en 2019 à plus de 70.000 en 2022 », se félicite l’Institut dans le même contexte.

Les relations entre les deux pays ont conduit à de nombreux vols directs réguliers entre Israël et le Maroc, souligne-t-on, rappelant qu’en mars 2022, la compagnie aérienne marocaine « Royal Air Maroc » a lancé son premier vol direct entre le Maroc et Israël, devenant ainsi la première compagnie aérienne à proposer des vols entre Israël et Casablanca.

Toujours dans le même sillage des développements positifs que connaît la relation entre les deux pays, The Abraham accords Institute évoque la décision, côté marocain, de rendre les citoyens israéliens éligibles aux visas électroniques pour entrer au Maroc.

Depuis le lancement du « eVisa » par le Maroc, 110 nationalités de tous les continents ont pu bénéficier du visa électronique. Sur la totalité des « eVisa » émis, Israël s’accapare la part du lion avec 55% de visas électroniques accordés.