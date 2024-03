Le public irlandais a vibré au rythme d’un concert de musique andalouse interprété par trois artistes marocains, samedi dans la soirée à l’église Saint-Joseph de Limerick, dans l’est de l’Irlande.

Organisé dans le cadre de la 4e édition du Festival de musique ancienne de Limerick, ce concert intitulé « Jardin parfumé : de l’Andalousie à l’Afrique du Nord » a permis à l’assistance de se laisser emporter dans l’univers enchantant des chants arabo-andalous, de la nouba marocaine, des chants Gharnati et des poèmes séfarades andalous.

Le chanteur et percussionniste, Zaki Chaabi, la musicienne et chercheuse à la faculté de musique de l’université de Cambridge, Vanessa Paloma El baz, et le compositeur, producteur et violoniste, Mustafa El Meknassi, ont ainsi régalé l’assistance par des mélodies soigneusement piochées dans le riche répertoire marocain.

Enchanting songs of paradise, love, spirituality and joy performed by @vanessapaloma, Mustafa El Meknassi & Zaki Chaabi this evening thanks to the wonderful @HIPSTERIreland Festival! Thank you to the artists and organisers for bringing some well-needed Moroccan sun to Limerick! pic.twitter.com/60p2vIDPDl — Honorary Consul of France, Limerick 🇮🇪🇫🇷🇪🇺 (@france_midwest) March 23, 2024

L’événement, qui a connu la présence de l’Ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, et de personnalités diplomatiques et politiques, a permis au public de découvrir les talents des artistes du Royaume, ainsi que la diversité de la musique et de la poésie andalouses, dans le cadre d’une expérience musicale inédite.

Le Festival, organisé annuellement dans la ville médiévale de Limerick, a pour but de promouvoir les répertoires anciens du monde entier à la fois sur des instruments modernes et d’époque, dans le but d’établir des ponts entre les cultures et de célébrer la diversité par la musique.