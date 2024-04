L’Irlande, l’Espagne et la Norvège sont prêtes à reconnaître un Etat palestinien, en lien avec d’autres pays, ont déclaré vendredi les Premiers ministres de ces trois pays.

Le chef de gouvernement espagnol Pedro Sánchez, qui plaide pour la reconnaissance d’un Etat palestinien, s’est rendu vendredi à Oslo puis à Dublin, où il a tenu des conférences de presse conjointes avec ses homologues norvégien et irlandais, Jonas Gahr Støre et Simon Harris.

« Nous pensons que le moment (de reconnaître un Etat palestinien) se rapproche », a déclaré Simon Harris, Premier ministre irlandais depuis mardi. « Nous aimerions le faire avec le plus grand nombre possible d’autres (pays) afin de donner du poids à la décision et d’envoyer le message le plus fort », a-t-il ajouté.

De son côté, Pedro Sánchez a indiqué que l’Irlande et l’Espagne s’étaient « engagées à reconnaître publiquement la Palestine en tant qu’État lorsque les conditions s’y prêteront ».

Muchas gracias, @SimonHarrisTD, por tu recibimiento en Dublín. España e Irlanda nos comprometemos con el reconocimiento del Estado de Palestina. Una paz duradera pasa necesariamente por la solución de dos Estados. Ofrecemos nuestro compromiso para dar esperanza al pueblo… pic.twitter.com/rkLmPka6P2 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2024



L’Irlande dit depuis longtemps ne pas avoir d’objection à reconnaître officiellement l’Etat palestinien si cela peut contribuer au processus de paix au Moyen-Orient. La guerre à Gaza a relancé cette question.

Vendredi matin, Jonas Gahr Støre a dit que la Norvège était « prête à prendre une décision sur la reconnaissance d’un Etat palestinien ».

« Cette décision doit être prise en fonction du moment et du contexte, en étroite coordination avec les pays partageant les mêmes idées. Nous n’avons pas fixé de calendrier précis », a-t-il ajouté.

Le Parlement norvégien avait adopté en novembre une proposition, déposée par les partis au pouvoir, demandant au gouvernement d’être prêt à reconnaître un Etat palestinien indépendant.

La Norvège a par ailleurs abrité au début des années 1990 les premiers pourparlers de paix israélo-palestiniens qui ont débouché sur les accords d’Oslo — moribonds — dans lesquels les deux parties acceptaient la coexistence pacifique entre deux Etats indépendants.

España y Noruega están firmemente comprometidas con alcanzar una solución política que, de una vez por todas, traiga la paz y seguridad en Oriente Medio. Estamos de acuerdo en que solo la materialización de los dos Estados puede aportar una solución duradera a este conflicto.… pic.twitter.com/4JXwfM9r6d — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 12, 2024

Outre la Norvège et l’Irlande, le Premier ministre espagnol s’est rendu en Pologne pour parler de la « nécessité d’avancer vers la reconnaissance de la Palestine », selon un porte-parole du gouvernement espagnol.

« L’Espagne s’est engagée publiquement à reconnaître un Etat palestinien, au plus tôt, quand les conditions seront appropriées et de façon à avoir l’impact positif le plus fort possible sur le processus de paix », a souligné M. Sánchez depuis Oslo.

Selon des médias l’ayant accompagné lors d’une tournée la semaine dernière en Jordanie, en Arabie saoudite et au Qatar, le dirigeant espagnol avait alors évoqué la fin du mois de juin comme horizon pour une telle reconnaissance par le gouvernement espagnol.

Sánchez est très critique vis-à-vis de l’attitude du gouvernement israélien dirigé par Benjamin Netanyahu depuis le début du conflit à Gaza.

L’attaque du Hamas le 7 octobre a causé la mort de 1.170 personnes, en majorité des civils, selon un bilan établi par l’AFP à partir des données officielles israéliennes.

L’offensive lancée en représailles par Israël a fait jusqu’à présent 33.634 morts à Gaza, en majorité des civils, selon le ministère de la Santé du Hamas.