En marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, l’Ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Simon Martin, est revenu, dans une interview accordée à la MAP, sur la dynamique de coopération multidimensionnelle entre Londres et Rabat, les réformes tous azimuts engagées par le Maroc, ainsi que sur la gestion exemplaire par le Royaume des répercussions du séisme et ses plans de reconstruction.

– Le Maroc a relevé le défi d’abriter les Assemblées annuelles de la BM-FMI malgré le séisme qui a secoué plusieurs régions du Royaume. Comment évaluez-vous la gestion par le Royaume des répercussions du séisme et ses plans de reconstruction ?

-Simon Martin: Nous avons constaté un extraordinaire sens de force morale et de devoir de la part du Maroc en assumant l’organisation de ce rendez-vous financier multilatéral très important, tout en accordant la priorité absolue aux efforts de reconstruction.

J’ai été extrêmement impressionné que le Maroc ait été capable de réaliser ces deux objectifs sans compromettre ni l’un ni l’autre, et cela reflète remarquablement bien l’image de ce pays. Le Royaume a assuré une organisation impeccable de ces rencontres.

La réponse au séisme a été rapide et professionnelle. J’ai constaté deux aspects très importants. Le premier est la manière dont la réponse officielle a été mise en place très rapidement et de manière très organisée pour fournir l’assistance aux populations dans les zones affectées.

J’étais très fier de la contribution du Royaume-Uni aux efforts de secours. Nous avons été privilégiés d’avoir la possibilité de participer aux opérations de recherche et de sauvetage menées par les autorités marocaines. C’était un grand honneur pour nous, mais c’était aussi l’occasion de constater le professionnalisme des équipes marocaines.

Deuxièmement, il s’agit de la solidarité remarquable des Marocains envers leurs compatriotes dans les régions touchées. Cela en dit long sur la solidarité marocaine.

-Sous l’impulsion du Roi Mohammed VI, le Maroc a initié une série de réformes pour renforcer la résilience de son économie. Quelle lecture faites-vous de ces réformes ?

-Je voudrais citer, à cet égard, le Nouveau modèle de développement (NMD) élaboré sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et qui trace une voie vraiment éclairée pour le pays d’ici 2035.

Il y a deux domaines où je vois l’impact le plus profond: le premier est la généralisation de la protection sociale, qui profitera à terme à l’ensemble de la population et aura un impact très important sur la qualité de vie des Marocains.

Le second est d’ordre économique. Au cours des dernières années, nous avons assisté à un développement important des investissements du secteur privé dans plusieurs domaines qui étaient traditionnellement financés par le secteur public.

-De plus en plus d’hommes d’affaires britanniques souhaitent investir dans le Royaume. Quelles sont les mesures prises pour favoriser davantage ces investissements et booster les échanges commerciaux maroco-britanniques ?

-L’accord d’association entre le Royaume-Uni et le Maroc, entré en vigueur depuis trois ans, a permis de doubler le volume des échanges commerciaux entre nos deux pays, ce qui est extraordinaire. Nous sommes désormais à plus de 3 milliards de livres sterling, soit 40 milliards de dirhams, de commerce bilatéral. Or, ce niveau demeure encore insuffisant compte tenu du potentiel énorme de part et d’autre.

Nos deux économies sont remarquablement complémentaires. Nous ne constatons pas beaucoup de concurrence. Nous avons vu de nombreuses façons par lesquelles nos secteurs peuvent se soutenir mutuellement. Je peux dire que cette dynamique va se poursuivre et continuer à croître à la fois en termes de commerce et d’investissements.

-Les relations maroco-britanniques connaissent une dynamique constante et saine. Quelles sont les perspectives de ces relations séculaires ?

-Les relations maroco-britanniques évoluent au rythme d’une dynamique remarquable de coopération multidimensionnelle. Nous disposons de structures officielles comme le Conseil d’Association, qui favorise des rencontres ministérielles constantes.

Le spectre de collaboration est très vaste, allant de la lutte contre le terrorisme à la lutte contre le changement climatique, en passant par plusieurs secteurs prometteurs.

Je suis particulièrement enthousiasmé par ce que nous constatons dans le secteur de l’éducation, où le nombre d’écoles britanniques officiellement reconnues a considérablement augmenté. Nous voyons également de nombreuses écoles marocaines chercher à adopter, en partie ou en totalité, le programme britannique. Et c’est quelque chose que nous sommes très heureux d’appuyer.