PDG de Serp Recyclage Maroc et Présidente de la Fédération des Recycleurs Collecteurs et Chineurs au Maroc (FEDERCC), Touria Sbiri est active dans le domaine de la gestion des déchets et du développement durable.

Diplômée en comptabilité en France, Touria Sbiri a intégré le monde de la gestion des déchets en 1999 en tant que Directrice Ile de France chez Derrichbourg Paris.

Après quinze ans de carrière dans le secteur privé, elle a créé sa propre entreprise, Serp Recyclage, en France et au Maroc. Cette entreprise spécialisée dans la gestion et la valorisation des déchets industriels et ménagers, ainsi que le transport des déchets dangereux emploie aujourd’hui 120 personnes.