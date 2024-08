La ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leïla Benali, est la cible d’une vague de critiques après avoir autorisé l’importation au Maroc de 2.680.950 tonnes de déchets en provenance de pays européens.

Leïla Benali est sous le feu des critiques après avoir autorisé l’importation au Maroc de 2.721.950 tonnes de déchets en provenance de six pays européens. Cette autorisation a notamment provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, où de nombreux internautes affirment que «le Maroc n’est pas le dépotoir de l’Europe».

Cette affaire n’est pas sans rappeler l’énorme controverse qui a éclaté en 2016 lorsque Hakima El Haité, alors ministre chargée de l’Environnement (2013-2017), a autorisé l’importation de 2.500 tonnes de déchets italiens. Aujourd’hui, il s’agit de l’importation de plus de 2,5 millions de tonnes de déchets ménagers et de pneus usagés européens.

Dans les détails, 1,5 million de tonnes de déchets seront importés du Royaume-Uni, 970.896 tonnes de France, 20.000 tonnes d’Italie, 30.054 tonnes d’Espagne, 60.000 tonnes de Suède et 100.000 tonnes de Norvège.

Le collectif Ecolo plateforme du Maroc du Nord (ECOLOMAN) a exprimé son indignation dans un communiqué, soulignant que cette décision est en contradiction avec la Constitution marocaine, qui garantit un environnement sain et le développement durable.

Le communiqué rappelle également que cette importation viole plusieurs lois, dont la Charte nationale de l’environnement et du développement durable (loi-cadre n° 99-12) et la loi n° 28-00 sur la gestion et l’élimination des déchets.

Mohamed Benata, coordinateur d’ECOLOMAN, a critiqué cette décision en soulignant le paradoxe que représente la politique environnementale du ministère. «Alors qu’on croyait qu’on avait tourné la page des déchets italiens, la ministre, censée protéger l’environnement, autorise une opération nuisible à l’environnement!», s’est-il indigné au micro de H24Info.

Le militant écologique a également dénoncé les effets néfastes de l’incinération des pneus usagés, tels que la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre, ajoutant que la combustion de ces pneus peut libérer des polluants dangereux.

Benata a également comparé le cas du Maroc avec celui de la France, qui importe principalement des déchets inertes et recyclables, contrairement aux déchets ménagers et pneumatiques importés par le Maroc: «La France importe à plus de 94% des déchets inertes comme les terres, les cailloux, les restes du marbres qui sont réutilisables et recyclables à 100%.»

H24Info a essayé en vain de joindre le membre du groupe du Parti du progrès et du socialisme (PPS) à la Chambre des représentants, Ahmed El Abbadi, à l’origine de la question écrite qui a déclenché la polémique.