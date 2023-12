Indésirable en Espagne, la séparatiste Aminatou Haidar s’en prend à Sanchez

Après s’être vu refuser le renouvellement de son titre de séjour espagnol, la séparatiste Aminatou Haidar est montée au créneau pour dénoncer ce qu’elle a qualifiée, par la voie de son avocate, d' »agressivité » exercée par le gouvernement espagnol à son encontre.

« J’avais un titre de séjour pour raisons humanitaires pour me faire soigner et après 18 mois d’attente de la réponse du gouvernement espagnol, le refus m’a surpris, tout comme mon avocate», avait-t-elle révélé en marge du dénommé « festival international du film sahraoui » (FISahara) à Madrid.

Près de deux jours plus tard, son avocate Fatima M. Fadel a déclaré au quotidien espagnol El Pais que sa cliente est « Une victime de plus de l’agressivité et de la violence administrative » du gouvernement espagnol.

Le recrutement de mercenaires subsahariens par le Polisario se précise

Selon les informations fournies par son avocate, Haidar avait sa carte de séjour espagnole depuis 2007 et la renouvelait « sans problème » jusqu’en 2020, « juste avant la pandémie ».

« Nous avons demandé une prolongation et ils l’ont refusée, disant qu’elle était restée trop longtemps hors du pays« , précise-t-elle, avouant que l’obtention de ce titre de séjour exige certaines périodes de temps passées sur le territoire espagnol, « mais Aminatou voyage beaucoup, elle ne s’y était jamais conformée et ils n’en avaient jamais tenu compte« .

La séparatiste, qui dispose d’un passeport marocain, avait à l’époque pu finalement renouveler son titre qui a ensuite expiré le 25 janvier 2022.

Elle a, par la suite, présenté la demande de renouvellement par voie électronique aux autorités espagnoles, avant de transférer, en mai de la même année, son dossier à Madrid, souligne El Pais, relevant que « le transfert est approuvé le jour même, mais la surprise arrive un an plus tard« .

Alger rejette le passeport « RASD » du représentant du Polisario à Genève

« En mai dernier, la délégation du gouvernement à Madrid lui a notifié qu’elle s’était vu refuser son permis de séjour pour l’avoir demandé hors délai, étant entendu que la demande datait de mai 2022 et qu’elle avait dépassé le délai de trois mois pour demander le renouvellement une fois le permis en cours expiré« , précise-t-on de même source.

« Nous avons fait appel et, à notre grande surprise, ils ont dit non« , s’étonne son avocate, ajoutant qu’il s’agit « d’une décision politique« .

Et le même journal d’expliquer que depuis le mois de novembre, Aminatou Haidar se trouve en situation irrégulière en Espagne. « Si la police voulait l’arrêter et appliquer un arrêté d’expulsion, elle pourrait le faire« . Dans ce cas de figure, poursuit l’avocate, un ordre de déportation vers le Maroc sera émis et « làs-bàs ils seront ravis de la recevoir », lâche-t-elle sur un ton sarcastique.

Pour son avocate, sa « principale préoccupation » est de rester en Espagne pour y recevoir des soins médicaux. « Là-bas, au Sahara Occidental, personne ne veut la soigner (…) », prétend-t-elle dans l’objectif de s’attirer la symptahie de l’opinion publique espagnole.