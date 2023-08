L’humoriste franco-algérien Wahid Bouzidi s’est éteint ce dimanche 20 août dans une clinique à Marrakech, où il était admis depuis mercredi dernier à la suite d’un AVC survenu alors qu’il était en vacances au Maroc.

C’est le compte Facebook officiel de l’artiste qui a annoncé la triste nouvelle à ses fans. Âgé de 45 ans, le comédien du Jamel Comedy Club est considéré comme un humoriste engagé.

Le 30 juin dernier, il venait de clore son one man show « Wahid… il se relève », démarré en janvier au Théâtre de la République à Paris. Rendu célèbre via son passage au Jamel Comedy Club, le comique a joué dans divers films et téléfilms: Encore Heureux, Kickback, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, Alad’2.

Sur les réseaux sociaux, fans et artistes lui rendent un dernier hommage. C’est le cas du DJ Abdel lequel a adressé ses condoléances à la famille du défunt. « Merci pour tous ces précieux moments », a-t-il posté sur son compte Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por DJ Abdel Officiel (@djabdelofficiel)

C’est la troisième fois que Wahid Bouzidi est victime d’un AVC. Son dernier date de juin 2021, dont il s’était relevé.