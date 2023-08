En vacances au Maroc, l’humoriste français d’origine algérienne, Wahid Bouzidi, est actuellement hospitalisé dans une clinique de Marrakech à la suite d’un AVC.

L’humoriste phare du Jamel Comedy Club, Wahid Bouzidi, se trouve actuellement dans un état critique. En vacances au Maroc, ce dernier a été victime d’un AVC, selon les informations rapportées par les médias poeple dont Voici. Transporté d’urgence dans une clinique de Marrakech, l’artiste franco-algérien de 45 ans serait entre la vie et la mort.

Le 30 juin dernier, il venait de clore son one man show « Wahid… il se relève », démarré en janvier au Théâtre de la République à Paris. Rendu célèbre via son passage au Jamel Comedy Club, le comique a joué dans divers films et téléfilms: Encore Heureux, Kickback, Nicky Larson et le parfum de Cupidon, Alad’2.

Lire aussi : JO 2024 à Paris: nommé ambassadeur, Jamel Debbouze portera la flamme olympique

On a pu le retrouver aussi sur les planches en 2018 au Théâtre Comédie de Paris dans la Grande Evasion, avec Paul Séré et Booder, puis en 2020 dans Graisse Anatomy au Comedy Club. Il était également invité sur le plateau de La grosse rigolade animé par Cyril Hanouna.

C’est la troisième fois que Wahid Bouzidi est victime d’un AVC. Son dernier date de juin 2021, dont il s’était relevé.

« Les médecins n’ont pas arrêté de me dire que je ne remonterai plus jamais sur scène. Et il y a une semaine, je présentais mon spectacle! Le fait de tenir des heures sur scène est une revanche. Alors, je ne vais surtout pas me plaindre. J’ai pris conscience qu’on est juste de passage, qu’il faut juste kiffer la vie. Pour ne pas être essoufflé sur scène, j’ai repris le sport, je fais beaucoup de cardio », confiait-il trois mois après au Courrier de l’Atlas.