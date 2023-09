Les scénaristes d’Hollywood, dont la grève paralyse l’industrie depuis presque cinq mois, ont annoncé dimanche avoir conclu un accord avec les studios qui pourrait leur permettre de reprendre le travail.

« Nous sommes parvenus à un accord de principe sur un nouvel (accord de base minimum) 2023, c’est-à-dire un accord de principe sur tous les points de l’accord, sous réserve de la formulation finale du contrat », indique la lettre que le syndicat des scénaristes d’Hollywood (WGA) a envoyé à ses membres.

« Nous pouvons dire, avec une grande fierté, que cet accord est exceptionnel – avec des gains significatifs et des protections pour les scénaristes dans tous les secteurs d’activité des membres », s’est félicité la WGA.

La lettre, que l’AFP a pu consulter, ne donne pas de précisions sur l’accord, mais indique que les détails sont en cours d’élaboration et que le dernier mot reviendra aux membres.

The WGA and AMPTP have reached a tentative agreement. This was made possible by the enduring solidarity of WGA members and extraordinary support of our union siblings who stood with us for over 146 days. More details coming after contract language is finalized. #WGAStrike pic.twitter.com/GBg2wZBwGB

— Writers Guild of America West (@WGAWest) September 25, 2023