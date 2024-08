Gaz naturel: la dynamique s’accélère ; Nouvelle grève dans les tribunaux ; Les effets du surtourisme au Maroc ; Marhaba 2024: les flux en baisse; Variole du singe: le Maroc instaure le contrôle aux frontières… Voici les dernières informations de la presse nationale de ce jeudi:

L’Economiste

Gaz naturel: la dynamique s’accélère

L’exploration pour découvrir le gaz naturel ne relève pas du mirage. Les signes résultant des efforts entrepris en la matière ont commencé à donner leurs fruits, avec des investissements marocains pour encourager les projets de Tendrara et de Larache. Dans un document, le ministère de la Transition énergétique et du développement durable fournit des éléments prometteurs. En effet, au cours de cette année, une société étrangère a vendu environ 1 milliard de dollars de ses actifs en Egypte, en Italie et en Croatie pour se concentrer sur ses investissements au Maroc, particulièrement à Larache. De même, une entreprise privée marocaine a annoncé un financement de plus de 35 millions de dollars pour accélérer la réalisation du projet de Tendrara, dans la région de l’Oriental.

Destination Maroc: attention aux effets du surtourisme

Trop de tourisme tue le tourisme! Les mois de juillet et août ont révélé les limites capacitaires de nombreuses villes du Maroc (hébergement, restauration, animation, circulation…). Toutes les villes à vocation touristique ont subi de fortes pressions (Martil, Mdiq, Tanger, Tétouan, Chaouen, Agadir…) et ont enregistré des flux record de visiteurs (MRE, touristes étrangers, nationaux…). Plus encore, parfois de petites localités de 14.000 habitants reçoivent d’un coup 1 million de visiteurs pendant 1 à 2 mois. Ce qui se traduit forcément par des désagréments, des déperditions en qualité de vie et bien-être, des problèmes sanitaires, embouteillage… Ce «surtourisme» entraîne des conséquences fâcheuses sur la population locale, l’environnement, le climat… A 5 ans du Mondial 2030, les pouvoirs publics devront mener des réflexions de fond pour apporter des solutions à la saturation de la destination Maroc.

Marhaba 2024: les flux en baisse

A un mois de la fin de la période estivale, qui s’étale chaque année du 5 juin au 15 septembre, le ministère du Transport et de la Logistique a rassuré sur le déroulement de l’opération Marhaba 2024. Selon l’équipe de Mohamed Abdeljalil, les différents ports marocains ont enregistré le passage d’environ 1,9 million de passagers et 447.000 voitures dans les deux sens, sur la période allant du 5 juin au 15 août 2024. En attendant les chiffres définitifs de cette opération, on peut déclarer qu’ils seront moins élevés que ceux de l’année dernière. L’effet Jeux Olympiques de Paris a joué en défaveur du Royaume. Cette année, des milliers de MRE ont préféré passer leurs vacances d’été dans la capitale française, notamment pour assister aux épreuves sportives et vivre l’ambiance des JO pas très loin de chez eux.

Les Inspirations éco

Instruments financiers dérivés: un appétit grandissant pour le risque

D’après le rapport de l’Office des Changes (OC), la position nette du Maroc en instruments financiers dérivés vis-à-vis des non-résidents a atteint 339,3 millions de dirhams (MDH) à fin 2023, en progression par rapport à l’année précédente où elle s’élevait à 313,6 MDH. Cette hausse de la position nette extérieure positive de 25,7 MDH provient principalement d’une baisse plus marquée des engagements (-84,4 MDH) que celle des avoirs (-58,7 MDH). En 2023, la structure de ce marché au Maroc, composée de trois grandes familles: les swaps, les options et les contrats à terme, s’est profondément recomposée. La part des swaps, ces contrats d’échange de flux financiers entre deux parties, a fondu, passant de 62,7% en 2022 à seulement 47,7% un an plus tard. «Cette chute des swaps au profit des deux autres grandes catégories de dérivés traduit un appétit renouvelé pour le risque des opérateurs marocains», selon un analyste.

Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques: un audit de gestion en perspective

Face à l’intensification des catastrophes naturelles et des défis climatiques qui secouent de plus en plus fréquemment diverses régions du Maroc, le gouvernement a décidé de lancer un audit de gestion du Fonds de solidarité contre les événements catastrophiques (FSEC). Ce projet, d’une importance capitale, vise à renforcer la transparence et à améliorer l’efficacité dans la gestion des ressources de ce fonds essentiel. En effet, il est impératif de s’assurer que les ressources publiques sont utilisées de manière optimale, notamment dans un domaine aussi sensible que la gestion des catastrophes naturelles.

Al Ahdath almaghribia

Variole du singe: le Maroc instaure le contrôle aux frontières

Après l’Egypte, l’Inde, l’Espagne, l’Italie, la Corée du Sud, entre autres pays qui ont instauré un contrôle aux frontières, tout particulièrement pour les personnes en provenance des zones touchées par la variole du singe (Mpox), c’est au tour du Maroc de s’aligner sur cette mesure. Une source responsable au ministère de la Santé et de la Protection sociale a révélé qu’il n’était pas possible de renforcer la surveillance, ce qui impliquerait de réaliser des tests pour les personnes en provenance de zones touchées par la maladie. En revanche, a-t-on poursuivi, le ministère opte pour un contrôle sanitaire aux frontières maritimes, terrestres et aériennes pour les voyageurs présentant des symptômes cliniques tels que des éruptions cutanées et une forte fièvre. D’autre part, les voyageurs en provenance du Maroc et à destination des zones endémiques sont sensibilisés à la nécessité de respecter des mesures préventives, a ajouté la même source.

Assabah

Le renchérissement suscite la colère des associations de protection du consommateur

Les associations de protection du consommateur ont regretté les prix exorbitants et la spéculation qui pèsent sur la vie du citoyen. Elles pointent également du doigt l’absence de mesures efficaces censées protéger le consommateur de la cupidité des commerçants qui ne pensent qu’à accumuler les richesses. Le conseil d’administration de l’Ordre national des associations de protection des consommateurs a appelé les responsables concernés à assumer le devoir de protéger le consommateur et d’interpeller les contrevenants dans les différentes affaires, ainsi que d’ouvrir des enquêtes afin de rendre justice au citoyen, sur fond de conjoncture exceptionnelle.

Nouvelle grève dans les tribunaux

Après une courte trêve, les grèves reprennent dans les tribunaux. Le syndicat démocratique de la justice a annoncé une nouvelle grève nationale de 72 heures les 27, 28 et 29 août, suivie d’une grève nationale de trois jours consécutifs en septembre. Une manifestation nationale est également prévue le 4 septembre, partant de la place de la Mamounia, devant le ministère de la Justice, en direction du ministère de l’Économie et des Finances. Le conseil national est appelé à tenir une session ordinaire immédiatement après la manifestation nationale, afin d’évaluer et de décider des prochaines étapes du programme militant.