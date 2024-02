Même après son arrestation pour purger une peine d’un an de prison pour son implication dans l’affaire « Hamza mon BB », Dounia Batma continue d’avoir le soutien de plusieurs noms de la scène artistique marocaine.

Ce mercredi 31 janvier 2024, Dounia Batma a été arrêtée par des éléments de la police judiciaire de Marrakech. Condamnée par le tribunal de la ville ocre pour son implication dans le tristement célèbre feuilleton judiciaire « Hamza mon BB », celle-ci devra désormais purger une peine d’un an ferme.

Dounia Batma se trouve actuellement derrière les barreaux de la prison locale de Loudaya de cette même ville. Après son incarcération, la chanteuse a bénéficié d’un élan de soutien de la part de différents artistes marocains.

Sur les réseaux sociaux, des clichés de l’artiste accompagnés de messages de compassion ont envahi la toile. Batma a, rappelons-le, été une grande supportrice de Saad Lamjarred lors de son procès pour viol aggravé. En liberté provisoire, le chanteur lui a rendu la pareille.

Il y a quelques semaines, lorsque Batma a sollicité une grâce royale, Lamjarred a affiché fièrement son soutien à son amie. Sur Instagram, la pop star marocaine, toujours sous contrôle judiciaire, a partagé une photo de la chanteuse en story. “Ma sœur Dounia, que Dieu soulage tes peines, apaise ton esprit et renforce ta foi”, a-t-il écrit.

D’autres personnalités à l’image de Nabil Nassif, Fahd Mouftakhir, l’actrice Narjis El Hallak ou encore Jawad Qannana, ont exprimé leur solidarité avec Batma.

Najat Rajoui fait, aussi, partie de la team Batma. Elle a souligné dans un live sa peine pour sa collègue, décrivant, dit-elle, la « situation difficile » que traverse Batma. Chahrazad Batma, a également pris la parole, exprimant son désarroi face à “l’injustice” qu’elle prétend.

L’influenceuse Yousra Barrych a, elle, déclaré: « Allah la délivrera, et elle reviendra plus forte et plus réussie qu’auparavant« . Elle a ajouté que la vie est faite de hauts et de bas, et que surmonter les épreuves fait partie intégrante du voyage.

Les amis et proches de Batma continuent de plaider son innocence. La chanteuse avait pris la parole lors d’un live Instagram où elle a dévoilé sa propre version des événements liés à l’affaire Hamza mon BB. Elle avait également plaidé pour la grâce royale.