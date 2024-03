Le ministère des Habous et des Affaire islamiques a provoqué une large controverse en sollicitant un «engagement» inédit aux pèlerins qui iront accomplir les rituels d’Al Hajj 1445.

L’engagement imposé aux pèlerins comprend 11 clauses précisant des obligations que le Haj doit respecter tout au long des différentes étapes d’accomplissements des rituels.

Pour beaucoup de pèlerins, la troisième clause, qui oblige le pèlerin « à ne pas protester même en cas de retard de l’avion », est, pour le moins, injuste, voire déconcertant.

La clause en question stipule en effet «de respecter la réglementation en vigueur à l’intérieur de l’aéroport, et de ne pas manifester contre les procédures de sécurité et administratives ou en cas de retard de l’avion (en précisant que la mission n’assume aucune responsabilité quant au retard)».

Un peu plus loin, il est demandé au pèlerin de « rester calme et d’attendre, et de ne pas provoquer le chaos», tandis qu’une autre clause rappelle que les lois saoudiennes « interdisent les manifestations et les émeutes pendant toute la saison du Hajj ».

C’est ce qu’ils considèrent comme une clause qui humilie le pèlerin et le rend complètement passif devant la violation de l’un de ses droits par la compagnie aérienne. Il s’agit d’un nouvel engagement auquel le département d’Ahmed Taoufiq a eu recours pour éviter les protestations des pèlerins qui ont eu lieu durant les dernières saisons de ce sacré rituel religieux.

L’adoption de cette « hérésie » par le ministère des Habous et des Affaires islamiques semble être une exigence de la partie saoudienne étant donné que ce même département avait défendu par le passé les intérêts des pèlerins marocains.

En juin 2023, il avait présenté une protestation formelle, auprès du ministère du Hajj et de la Omra saoudien, contre les conditions d’accueil des pèlerins marocains.

Le département d’Ahmed Taoufik s’était plaint «des conditions d’accueil à Mina », déplorant entre autres « le rétrécissement de la superficie des tentes qui a causé un important encombrement » ainsi que «le manque de matelas réservés aux pèlerins».