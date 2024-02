Le gouvernement saoudien a mis en place un plan visant à augmenter la capacité d’accueil des Lieux Saints à 30 millions de visiteurs pour accomplir la Omra (petit pèlerinage) et à 5,4 millions au titre du Hajj (grand pèlerinage) en 2030.

Le nombre de pèlerins ayant accompli la Omra s’est élevé 13,55 millions durant le mois de Ramadan dernier, notamment grâce aux facilités accordées, a indiqué le ministre saoudien du Hajj et de la Omra, Taoufik Ben Al-Rabia, lors d’un colloque sur les services du Hajj et de la Omra pour l’année 2024.

Il s’agit de la plus forte hausse des pèlerins (Omra) en provenance de l’étranger, avec une augmentation allant jusqu’à 58%.

Le président de la Commission du Hajj et de la Omra à la Chambre de commerce de la Mecque, a appelé les différents acteurs opérant dans le secteur du Hajj et de la Omra à investir dans le secteur de l’intelligence artificielle (IA), expliquant que l’IA représente l’une des solutions les plus novatrices pour la gestion des opérations de pèlerinage.

Et d’ajouter que les défis auxquels sont confrontées les entreprises de la Omra durant le mois de Ramadan sont liés à la coordination entre les hôtels et les compagnies aériennes, ainsi qu’entre les deux parties et les pèlerins, notant que les demandes des pèlerins et leur suivi nécessitent une planification électronique minutieuse.