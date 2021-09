La Tunisie recrute 100 étudiants marocains, Vers la vaccination des enfants SDF, les non-scolarisés et les sans documents d’identification?, Souss-Massa veut rénover ses structures touristiques rurales, Rentrée scolaire chaotique pour les librairies, Le Parlement pourrait être contrôlé par la prochaine majorité, Formation du gouvernement: Akhannouch entame ses consultations avec le PAM… Voici les principaux titres développés par la presse nationale de mardi :

Le Matin

La ministre malienne de la Santé au chevet du camionneur marocain blessé samedi

•. La ministre malienne de la Santé et du Développement social, Diéminatou Sangaré, accompagnée de l’ambassadeur du Maroc au Mali, Hassan Naciri, a rendu visite lundi au chauffeur marocain, admis dans une clinique de Bamako, suite à l’attaque criminelle ayant visé samedi des camionneurs marocains, dont deux ont été tués. Sangaré s’est enquise lors de cette visite de l’état de santé du camionneur marocain et des conditions de son traitement et a suivi des explications fournies par le staff médical. Le gouvernement malien, à travers le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, avait présenté ses condoléances à l’ambassadeur du Maroc, après la mort des deux chauffeurs marocains, et a fait part, à cette occasion, de sa solidarité suite à cette attaque.

Vers la vaccination des enfants SDF, les non-scolarisés et les sans documents d’identification?

• Les enfants sans-abri seraient-ils les grands oubliés de la campagne de vaccination anti-Covid-19 au Maroc? La réponse n’est pas tranchée, car si la réflexion est déjà engagée pour intégrer cette frange de la population dans l’opération de vaccination, elle se heurte malheureusement à plusieurs contraintes, à commencer par la difficulté qui se pose au niveau de l’identification des bénéficiaires. Les SDF, les enfants non scolarisés et toutes les personnes qui ne disposent pas de documents d’identification sont difficiles à recenser et donc à intégrer dans les listes des bénéficiaires de la vaccination, a souligné Dr Said Afif, membre du Comité scientifique et technique de la vaccination, faisant savoir que «les autorités compétentes sont en train de travailler sur ce sujet».

L’Economiste

Rentrée scolaire chaotique pour les librairies

•. Report de la rentrée scolaire au 1er octobre oblige, les libraires sont en train de se tourner les pouces faute de clients. «Nous nous étions approvisionnés en fournitures et en livres scolaires avec l’idée que la rentrée aurait lieu le 10 septembre. A cause du report, nous nous retrouvons sans aucune activité et donc sans recettes. Sans oublier les nombreux problèmes auxquels les libraires doivent faire face», souligne Mohamed Barni, président de l’Association marocaine des libraires (AMAL). «Le report de la rentrée scolaire se traduit par une baisse d’activité chez les libraires et chez leurs clients à leur tour. Ce qui devrait entraîner des problèmes de trésorerie», explique pour sa part Jalil Benddane, président de l’Association des fabricants de cahier au Maroc (AFCM).

La Tunisie recrute 100 étudiants marocains

• Dans le cadre du programme maroco-tunisien d’échange d’étudiants, la Tunisie accorde 100 places pédagogiques avec bourse à des bacheliers marocains (lauréats des sessions 2020 et 2021). Ils pourront poursuivre leurs études en médecine générale, dentaire, pharmacie, ingénierie, architecture et comptabilité & administration des Entreprises. Les candidats doivent justifier d’une moyenne supérieure ou égale à 13/20, et ne doivent pas avoir une note inférieure à 10/20 dans l’examen national du bac dans les matières scientifiques principales. La date limite de dépôt des candidatures en ligne a été fixée au 17 septembre 2021 à 11h59.

Aujourd’hui Le Maroc

Souss-Massa veut rénover ses structures touristiques rurales

•. Les établissements d’hébergement touristique ruraux de la région Souss-Massa ont jusqu’au 30 septembre pour bénéficier de la subvention dédiée à la rénovation et la mise à niveau des hôtels. Dans les détails, la Société de développement touristique Souss-Massa (SDR) a lancé un appel à manifestation d’intérêt (AMI) pour bénéficier de la subvention dédiée à la rénovation et la mise à niveau des établissements d’hébergement touristique ruraux de la région Souss-Massa. Ledit programme prévoit l’octroi d’une subvention financière à hauteur de 50% du coût total de la rénovation de l’établissement, plafonnée à 400.000,00 dirhams et d’un accompagnement technique personnalisé.

Le Parlement pourrait être contrôlé par la prochaine majorité

•. Depuis 2011, la Chambre des représentants est dominée par la majorité gouvernementale alors que la Chambre des conseillers est contrôlée par l’opposition parlementaire. La situation risque ainsi de changer pour la prochaine législature. Au regard des résultats dans les élections législatives, régionales, communales ainsi que celle des Chambres professionnelles, les mêmes partis politiques dominent les différents classements. Si la composition de la première Chambre est désormais connue, celle de la deuxième ne sera connue que dans les prochaines semaines. Une représentativité qui devra automatiquement refléter les résultats des élections régionales et communales sans oublier celle des Chambres professionnelles.

Al Massae

Formation du gouvernement: Akhannouch entame ses consultations avec le PAM

Aziz Akhannouch, président du RNI, qui a été chargé par SM le Roi de former son gouvernement, a inauguré ses premières rencontres avec Abdellatif Ouahbi, secrétaire général du PAM, qui était accompagné de Fatima Zahra El Mansouri, chef du Conseil national du parti du tracteur. « Nous avons échangé des idées sur une possible coalition gouvernementale. Nous avons reçu des signaux positifs, et on va poursuivre le dialogue », a dit Ouahbi.

Justice: dépôt des candidatures pour l’élection des représentants des magistrats au sein du CSPJ

L’opération de dépôt des candidatures à l’élection des représentants des magistrats au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ), au titre de 2022-2026, a été lancée lundi à Rabat. Le dépôt des candidatures en vue de cette élection, prévue le 23 octobre prochain, se poursuivra jusqu’au 17 septembre au secrétariat général du conseil, en échange d’un récépissé faisant mention du nom du candidat, de la date et de l’heure du dépôt. Parallèlement au dépôt de leur candidature, les magistrats sont invités à signer la charte déontologique de l’élection des représentants des magistrats au CSPJ, élaborée avec la participation des associations professionnelles du secteur de la justice.