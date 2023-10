Le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a démenti, dans son nouveau rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, les milliers de communiqués de l’Algérie et du « polisario » sur une guerre imaginaire au Sahara marocain.

Dans ce rapport, qui vient d’être publié officiellement sur le site internet de l’ONU, M. Guterres a décrit la situation au Sahara marocain comme étant marquée par des “tensions et hostilités de faible intensité”, ce qui met à nu la propagande mensongère de l’Algérie et du “polisario” sur une prétendue guerre au Sahara marocain.

Dans ce cadre, le Secrétaire général de l’ONU a fustigé les restrictions et obstructions du “polisario” à la supervision du cessez-le-feu par la MINURSO, notamment, pour vérifier la véracité de la soi-disant guerre rapportée fallacieusement par le “polisario” à la Mission onusienne et relayée par l’Algérie.

L’objectif étant de dissimuler le fait que la prétendue guerre qu’ils tentent de véhiculer depuis trois ans n’est qu’une chimère et pure fabrication, dont le principal but est de vendre des mirages aux populations séquestrées dans les camps de Tindouf et de détourner l’attention sur les échecs de ce groupe armé lié au terrorisme et de l’agenda séparatiste qu’il met en œuvre, pour le compte de son parrain algérien.