Le bilan des affrontements entre les combattants de la résistance palestinienne et les soldats israéliens vient de grimper à 600 morts » et « plus de 2.000 blessés » côté israélien, selon les médias israéliens et 313 morts et 1990 blessés côté palestinien, selon le ministère de la santé.

Israël et la résistance palestinienne sont en guerre après le déclenchement samedi matin d’une offensive militaire surprise et spectaculaire du Hamas, qui a tiré des milliers de roquettes, infiltré des combattants en territoire israélien et capturé des centaines de soldats israéliens.

#عاجل | وسائل إعلام إسرائيلية : ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 600 والجرحى إلى 2000 pic.twitter.com/ana0jCtkFA — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 8, 2023

Cette éruption de violence a fait « plus de 600 morts » et « plus de 2.000 blessés » côté israélien, selon les médias israéliens et 313 morts et 1990 blessés côté palestinien, selon le ministère de la Santé du mouvement islamiste au pouvoir sur la bande de Gaza depuis 2007.

عاجل | وزارة الصحة في #غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 313 شهيدا و1990 جريحا pic.twitter.com/cyV73OX1AZ — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 8, 2023

Ce bilan est appelé à augmenter étant donné que les combats se poursuivent dans les colonies autour de la bande da Gaza.

مشاهد من المعارك بين مقاتلي القسام والجيش الإسرائيلي في محيط قاعدة « رعيم » بغلاف #غزة وآثار الدمار الذي خلفته#فيديو #عملية_طوفان_الأقصى pic.twitter.com/fkBnIy6OQy — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 8, 2023