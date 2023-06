Le président russe Vladimir Poutine s’est dit « prêt » samedi à un « dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix », lors d’une rencontre avec les médiateurs africains sur l’Ukraine, en saluant leur « approche équilibrée » envers la crise ukrainienne.

« Nous saluons une approche équilibrée de nos amis africains envers la crise ukrainienne », a déclaré Poutine, au début de cette rencontre à Saint-Pétersbourg, en Russie. « Nous sommes ouverts à un dialogue constructif avec ceux qui souhaitent la paix basée sur les principes de la justice et de la prise en compte des intérêts légitimes des parties », a-t-il souligné.

Après Kiev, la délégation africaine est arrivée ce samedi à Saint-Pétersbourg pour rencontrer Vladimir Poutine en vue d’amorcer des négociations entre Kiev et Moscou, malgré le rejet par Volodymyr Zelensky de son offre de médiation.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui dirige cette délégation, a été le premier à arriver samedi dans l’ancienne capitale impériale russe « pour chercher un chemin vers la paix après 16 mois du conflit russo-ukrainien qui a provoqué (…) une instabilité globale », a annoncé la présidence sud-africaine.

