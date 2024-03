Les espoirs d’une trêve dans la bande de Gaza semblent ravivés après que le Hamas a assoupli ses exigences, relançant de nouveau les négociations, au moment où le premier bateau d’aide a fini samedi de décharger sa cargaison de vivres dans le territoire palestinien assiégé et menacé par la famine.

Le porte-parole du ministère de la santé du Hamas, Ashraf al-Qudra, a annoncé tôt samedi la mort de 36 personnes, parmi lesquelles des femmes et des enfants, dans une frappe sur une maison où s’entassaient des déplacés à Nusseirat (centre). Au total, 123 personnes sont mortes depuis vendredi soir dans l’ensemble du territoire, selon la même source.

Le gouvernent du Hamas a fait état de 60 frappes nocturnes sur plusieurs zones, ainsi que de « violents combats » à Khan Younès, dans le sud, et à Zaytoun, dans Gaza-Ville.

Le mouvement islamiste palestinien, qui exigeait jusqu’ici d’Israël un cessez-le-feu définitif avant tout accord sur une libération des otages retenus à Gaza, s’est dit prêt à une trêve de six semaines, pendant laquelle 42 otages –femmes, enfants, personnes âgées et malades– pourraient être libérés en échange de 20 à 50 prisonniers palestiniens contre chaque otage libéré.

Dans cette optique, le Hamas exige le « retrait de l’armée de toutes les villes et zones peuplées », le « retour des déplacés sans restrictions » et l’entrée d’au moins 500 camions d’aide humanitaire par jour à Gaza, a indiqué un de ses cadres à l’AFP.

Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a pour sa part déclaré que les pays médiateurs –qui ne sont pas parvenus à arracher un accord de trêve comme ils l’espéraient avant le début du ramadan lundi– travaillaient « d’arrache-pied pour combler le fossé restant » en vue d’un accord sur les otages et une trêve.

We will continue to pursue a real pathway toward enduring peace and security for Israelis, Palestinians, and everyone in the region.

