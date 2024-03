Le chef de l’Organisation mondiale de la santé a exhorté samedi Israël à renoncer à un assaut sur Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, « au nom de l’humanité ».

« Je suis gravement préoccupé par les informations faisant état d’un plan israélien visant à lancer une attaque terrestre contre Rafah. Une nouvelle escalade de la violence dans cette zone densément peuplée entraînerait encore davantage de morts et de souffrances », a écrit Tedros Adhanom Ghebreyesus sur le réseau social X.

« Au nom de l’humanité, nous appelons Israël à ne pas aller de l’avant et à œuvrer plutôt en faveur de la paix », ajoute-t-il, estimant que l’évacuation prévue par l’armée israélienne avant un assaut n’est pas une solution praticable.

I’m gravely concerned about reports of an Israeli plan to proceed with a ground assault on Rafah. Further escalation of violence in this densely populated area would lead to many more deaths and suffering, especially with health facilites already overwhelmed. #Gaza pic.twitter.com/hWichKUKj9

