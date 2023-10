Le siège total de la bande de Gaza annoncé lundi par le ministre israélien de la Défense est « interdit » par le droit international humanitaire, a rappelé l’ONU mardi.

« L’imposition de sièges qui mettent en danger la vie des civils en les privant de biens essentiels à leur survie est interdite par le droit international humanitaire », a déclaré le Haut-Commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk dans un communiqué.

Le Haut-Commissariat rappelle que « toute restriction à la circulation des personnes et des biens visant à mettre en œuvre un siège doit être justifiée par des nécessités militaires, sinon elle peut constituer une punition collective. »

Volker Türk s’est dit « profondément choqué et indigné par les allégations d’exécutions sommaires de civils et, dans certains cas, d’horribles massacres perpétrés par des membres de groupes armés palestiniens. »

#Israel #OPT – @volker_turk makes urgent plea to all States with influence to take steps to defuse the “powder keg” situation causing loss of life & incalculable suffering. International humanitarian law & international human rights law must be respected. https://t.co/NvrYW17qFw

— UN Human Rights (@UNHumanRights) October 10, 2023