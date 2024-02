Rabat a été le théâtre, le dimanche 24 décembre 2023, d’une marche populaire massive, dénonçant les massacres en cours contre les Palestiniens, face au silence et à la complicité arabes et internationaux, et appelant à la criminalisation de la normalisation. © DR

Plusieurs organisations marocaines ont annoncé leur participation à la marche populaire prévue dimanche 11 février à Rabat pour exiger un cessez-le feu immédiat et la fin des massacres à l’encontre des Palestiniens dans la bande de Gaza ainsi que la fin de la normalisation avec l’Etat hébreu.

Des organisations et instances politiques marocaines se mobilisent au profit de la marche nationale, prévue ce dimanche 11 février à Rabat, en solidarité avec la population palestinienne à Gaza.

C’est de la sorte que l’Association Marocaine des droits humains (AMDH) a affirmé, dans son appel, que «l’armée sioniste nazie, soutenue par l’impérialisme mondial, continue d’exterminer le peuple palestinien sous les yeux des pays du monde entier et devant le silence complice des régimes régionaux négligents et face à la réticence de la communauté internationale à œuvrer pour l’application des résolutions des Nations Unies et de la Cour internationale de justice (CIJ) et imposer les sanctions nécessaires à l’entité criminelle pour protéger le peuple palestinien« .

De Mistura à Pretoria: «qu’il aille même sur Mars», réagit Nasser Bourita

De même, l’AMDH a souligné que la participation à la marche de dimanche constitue « un renouvellement de l’exigence du régime marocain de mettre fin à la normalisation avec l’entité criminelle et ainsi fermer le bureau de liaison de Rabat et d’expulser les criminels sionistes du pays. »

Elle a également rappelé que la marche constitue un soutien populaire marocain à la fermeté légendaire du peuple palestinien et à sa vaillante résistance à Gaza, et un hommage aux martyrs de la cause palestinienne, appelant à une forte mobilisation et à une participation intense à la marche.

De son côté, l’Instance marocaine d’appui aux enjeux de la nation a appelé à une forte mobilisation durant la marche qui démarre à Bab El Had à 10heures, dénonçant à cette occasion le génocide et les déplacements, ainsi que les centaines de milliers de victimes et de martyrs qu’ils ont engendrés, surtout des enfants et des femmes.

Le Parti de la Justice et du Développement a, de son côté, considéré dans un communiqué de son secrétariat général que «cet appel s’inscrit dans la lignée des positions fermes du PJD en faveur de la fermeté et de la vaillante résistance du peuple palestinien».

Selon un dernier bilan du ministère de la Santé du Hamas, 27.708 victimes sont à déplorer depuis le début des attaques israéliennes.