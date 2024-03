Le bateau espagnol Open Arms, transportant environ 200 tonnes d’aide humanitaire à destination de la bande de Gaza, est visible vendredi matin au large de Gaza-ville, a indiqué un journaliste de l’AFP sur place.

Les images prises par ce journaliste montrent la forme caractéristique de ce bateau et la barge qu’il remorque depuis Chypre avec l’aide humanitaire.

Selon le site spécialisé Vessel Finder, le bateau est à environ cinq kilomètres de la côte. Quelques Gazaouis se sont rassemblés sur la côte pour attendre le bateau, selon des images de l’AFP. L’heure d’arrivée du bateau et du débarquement de l’aide n’a pas été communiquée par les deux ONG en charge de l’opération ou par les autorités israéliennes.

L’Open Arms est parti mardi du port chypriote de Larnaca à destination de Gaza via un couloir maritime humanitaire ouvert depuis Chypre.Sa cargaison de 200 tonnes de vivres (riz, farine, conserves), fournie par l’ONG World Central Kitchen (WCK) du chef hispano-américain José Andrés et représentant environ 300.000 repas, avait été inspectée à Larnaca par les autorités israéliennes.

WCK-provided aid has set sail for Gaza on the @openarms_fund boat. We dispatched almost 200 tons of food—rice, flour, legumes, canned veggies & proteins. Alongside the @UAEAid & @CyprusMFA, our Relief Team is working to send as many aid boats as possible.#ChefsForThePeople pic.twitter.com/oypXF8WbDH

— World Central Kitchen (@WCKitchen) March 12, 2024