Après plus de cinq mois de guerre, le Conseil de sécurité de l’ONU a enfin adopté lundi une résolution exigeant un « cessez-le-feu immédiat » à Gaza, un appel bloqué plusieurs fois par les Etats-Unis qui se sont cette fois abstenus, accentuant la pression sur leur allié israélien.

La résolution adoptée sous les applaudissements par 14 voix pour, et une abstention, « exige un cessez-le-feu immédiat pour le mois du ramadan » –qui a déjà commencé il y a deux semaines–, devant « mener à un cessez-le-feu durable », et « exige la libération immédiate et inconditionnelle de tous les otages ».

BREAKING: The UN Security Council has passed a resolution calling for an immediate ceasefire in Gaza during Ramadan.

The resolution calls for the release of all hostages on all sides.

Russia attempted to put the word « permanent » into the text but the US voted against it. pic.twitter.com/49IpH98dIV

— BreakThrough News (@BTnewsroom) March 25, 2024