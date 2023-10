L’aide humanitaire tant attendue par les Palestiniens bloqués dans la bande de Gaza devrait commencer à y entrer vendredi, a rapporté jeudi un média égyptien au 13e jour d’une guerre meurtrière entre Israël et le Hamas qui se poursuit en dépit d’une intense activité diplomatique.

L’armée israélienne a continué jeudi de pilonner la bande de Gaza, en riposte à l’attaque sans précédent menée le 7 octobre sur le sol israélien par le mouvement palestinien Hamas qui règne sur ce territoire d’où des roquettes ont été tirées également sur Israël, selon des journalistes de l’AFP.

Plus de 1.400 personnes ont depuis été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas, en majorité des civils fauchés par balles, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l’attaque, selon les autorités israéliennes. Selon l’armée israélienne, environ 1.500 combattants du Hamas ont été tués dans la contre-offensive ayant permis à Israël de reprendre le contrôle des zones attaquées. Le nombre d’otages du Hamas a été revu à la hausse à 203 personnes jeudi.

Côté palestinien, plus de 3.700 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans les bombardements incessants menés en représailles par l’armée israélienne, selon un dernier bilan des autorités locales.

La chaîne égyptienne AlQahera News affirme que le point de passage de « Rafah (entre l’Egypte et la bande de Gaza, le seul qui ne soit pas contrôlé par Israël, ndlr), ouvrira demain » vendredi, sans donner plus de détails sur l’aide qui passera.

Au Caire, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a plaidé jeudi pour « un accès humanitaire rapide et sans obstacle » de l’aide humanitaire à Gaza, appelant à un « cessez-le-feu humanitaire immédiat« .

I am horrified by the killing of hundreds of Palestinian civilians in a strike on a hospital in Gaza today, which I strongly condemn. My heart is with the families of the victims. Hospitals and medical personnel are protected under international humanitarian law.

— António Guterres (@antonioguterres) October 17, 2023