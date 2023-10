Les Etats-Unis ont lancé jeudi un appel « à la vigilance » à tous les Américains dans le monde en raison des tensions actuelles liées à la guerre à Gaza et les risques que des citoyens américains soient pris pour cibles.

« En raison des tensions accrues en divers endroits du monde, du risque d’attentats terroristes, de manifestations ou d’actions violentes contre des citoyens et des intérêts américains, le département d’Etat recommande aux citoyens américains à l’étranger de faire preuve d’une prudence accrue », indique un avis diffusé jeudi sur son site internet.

