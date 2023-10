Alors que l’offensive d’Israël sur Gaza bat son plein, sur les réseaux sociaux, on se livre à une autre guerre, celle de l’influence. De plus en plus de TikTokeurs qui soutiennent les Palestiniens, affirment être la cible d’entreprises israéliennes.

L’actualité oblige, les influenceurs du monde entier s’expriment sur le conflit israélo-palestinien à travers les réseaux sociaux. Après la guerre médiatique, place désormais à la guerre des réseaux.

Twitter (X), TikTok et Instagram sont ainsi devenus le terrain de jeu favori de ceux qui souhaitent rallier le plus de sympathisants. Avec son offensive meurtrière et sans pitié lancé contre Gaza, Israël est en train de perdre la bataille des idées.

Afin de soigner son image, l’Etat Hébreu multiplient les opérations de Com’ pour regagner la sympathie des opinions publiques. En vain…

Récemment, d’influents TikTokeurs ont dit avoir été contactés par des entreprises israéliennes afin de ne plus soutenir la Palestine.

Cara Watson, une jeune Britannique, a déclaré dans une vidéo qu’une marque a tenté de la soudoyer afin qu’elle n’affiche plus son soutien à la cause palestinienne.

Influencer denuncia que marcas ofrecen el doble de paga si te pronuncias a favor de Israel y en contra de Palestina. pic.twitter.com/MZ9e8pGK0r — Roi Lopez Rivas (@RoiLopezRivas) October 19, 2023

Cette TitTokeuse, qui accumule les millions de followers, a également évoqué une autre marque avec qui elle devait travailler. Sauf que l’entreprise aurait gelé leur collaboration en raison de son soutien à la Palestine. “Vous ne pouvez pas acheter mes opinions”, a répondu Watson dans sa vidéo qui a ensuite été supprimée par TikTok.

Une autre vidéo est devenue virale. Celle d’un jeune influenceur américain @yourfavoriteguy, avec 2.9 millions d’abonnés sur TikTok. Très actif depuis le début de l’escalade entre Hamas et Israël, l’influenceur affiche publiquement son soutien aux victimes palestiniennes à travers ses multiples vidéos.

Dans une vidéo publiée il y a 3 jours, @yourfavoriteguy affirme qu’il a été contacté par une société dont l’objectif serait de, dit-il, « museler » son soutien assumé.

«Nous sommes prêts à vous offrir 5.000 $ pour mettre en ligne et promettre votre soutien à Israël dans le cadre de notre objectif de vous fournir des ressources et des experts qui peuvent vous faire voir la vérité», disait un e-mail rendu publique par l’influenceur.

“Vous ne pouvez pas acheter mon soutien à un génocide. Libérez la Palestine”, a déclaré le jeune homme en fin de vidéo. Selon lui, d’autres influenceurs auraient, eux aussi, été contactés par des entreprises similaires.