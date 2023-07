Près de 7 Français sur 10 (67%) considèrent que le racisme est bel et bien présent dans la police, selon un sondage de l’institut YouGov.

Dans le détail, 19% des sondés jugent que le racisme est largement répandu chez les policiers, alors que 48% estiment qu’il existe effectivement, mais à la marge, selon le sondage réalisé au lendemain des nuits de violences et de tensions consécutives à la mort de Nahel par un tir à bout portant des forces de l’ordre.

Il ressort aussi de cette enquête, publiée jeudi, que le chiffre 67% est plus haut du côté des électeurs de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes) (82%) et de la majorité présidentielle (71%) et plus bas auprès des électeurs des Républicains (59%) et du Rassemblement National (51%).

Réalisée le 3 et 4 juillet 2023, cette enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1.018 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus.

Les violences urbaines ont éclaté en France le 27 juin dernier suite à la mort du jeune Nahel, 17 ans, tué par un tir d’un policier lors d’un contrôle routier à Nanterre (région parisienne). Une vidéo amateur largement partagée sur les réseaux sociaux montrant un policier tirer à bout pourtant sur le mineur a contredit la version initiale de la police et suscité indignation et colère dans le pays.

Dans la soirée du drame, des violences entre des jeunes en colère et les forces de l’ordre ont éclaté à Nanterre avant de se propager par la suite à d’autres villes de la région parisienne et autres agglomérations à travers le pays. Le policier qui a tué Nahel a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué.

Depuis le début de l’embrasement, 3.625 personnes ont été placées en garde à vue, dont 1.124 mineurs, selon les derniers chiffres officiels. Parmi elles, 990 ont été déférées devant la justice, et 380 ont été incarcérées.

Mercredi, quelque 90 organisations (syndicats, associations, collectifs et partis politiques) en France ont appelé à la tenue samedi de « marches citoyennes » pour réclamer, notamment, le « renforcement des moyens de lutte contre le racisme, y compris dans la police ».