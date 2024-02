Les alertes sanitaires concernant les produits agricoles marocains se poursuivent mais ne se ressemblent pas. À présent, c’est au tour des haricots verts cultivés dans nos terres de faire l’objet d’une alarmante mise en garde en provenance de…l’Espagne!

Les haricots verts marocains destinés au marché européen contiennent des pesticides dépassant de trois fois les limites établies par la réglementation de l’Union européenne.

C’est la dernière révélation d’un média espagnol, établie grâce à une analyse effectuée auprès d’un laboratoire espagnol. À en croire ce site d’information, « l‘Espagne importe du Maroc des haricots qui contiennent des pesticides dépassant de trois fois les limites établies par la réglementation de l’Union européenne, accuse le pure-player espagnol OKDiario.

Le média espagnol affirme avoir soumis ce produit national à une minutieuse analyse auprès d’un laboratoire espagnol. Si l’on se fie aux résultats annoncés par cet établissement, le niveau des pesticides auquel sont soumises ces expéditions agricoles marocaines dépassent les seuils autorisés dans l’espace communautaire.

Espagne: alerte sanitaire sur des fraises marocaines contaminées au norovirus

Concrètement, et toujours selon la même source, les analyses révèlent que ce légume vert produit sous nos latitudes contiennent 0,029 mg/kg (milligrammes par kilogramme) de enzoate d’emamectine B1. Il s’agit de l’un des pesticides les utilisés pour le traitement des légumes afin de réduire la présence d’insectes dans les plantations. D’après des entreprises marocaines qui commercialisent cet insecticide, ce produit est prisé par les agriculteurs marocains cultivant, outre les haricots verts, les poivrons ainsi que la tomate.

« Cependant, le Règlement n° 293/2013 de la Commission européenne, en vigueur aujourd’hui, stipule que les légumineuses fraîches, parmi lesquelles figurent les haricots à cosse comme ceux analysés par le laboratoire, ne peuvent pas contenir plus de 0,01 mg/kg de ces pesticides« , précise la même source.

En effet, une exposition excessive à cette substance peut avoir des effets néfastes sur la santé. De même, il serait hautement toxique pour les abeilles et néfaste pour les milieux aquatiques.

« Certains des effets possibles d’une exposition excessive au benzoate d’emamectine B1 incluent une irritation de la peau et des muqueuses. Le contact direct avec le benzoate d’emamectine B1 peut provoquer une irritation de la peau, des yeux et des voies respiratoires, entraînant rougeurs, démangeaisons et sensation de brûlure. De plus, l’inhalation de vapeurs ou d’aérosols de ce produit peut irriter les voies respiratoires et provoquer des difficultés respiratoires, de la toux et une congestion nasale« , énumère le média espagnol.

Une ingestion accidentelle ou une exposition prolongée à des concentrations élevées de benzoate d’emamectine B1 peut entraîner des symptômes de toxicité aiguë, tels que des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, des étourdissements, une faiblesse et, dans les cas graves, des convulsions et une perte de conscience, poursuit-on.

D’où les restrictions imposées par les autorités européennes compétentes en la matière. Ce n’est pas la première fois que la filière agricole espagnole pointe du doigt les expéditions agricoles marocaines. Certes, celles-ci émanaient des services européens mais à présent ce sont les agriculteurs du pays voisin qui prennent les initiatives pour passer au crible les envois agricoles nationaux.

C’était le cas l’été dernier quand le puissant lobby agricole espagnol COAG a soumis des melons marocais à des tests afin de prouver qu’ils ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur et exigeant, à cette occasion, le renforcement des contrôles aux frontières.

Allô l’ONSSA?