Les autorités sanitaires européennes ont détecté la présence d’hépatite A dans des fraises marocaines exportées en Espagne. Il s’agit d’une alerte sanitaire « sérieuse » qui survient quelques jours seulement après la découverte de fraises, en provenance du Maroc aussi, contaminées au norovirus.

Après la contamination au norovirus GII, un agent provoquant la gastro-entérite aiguë, les fraises marocaines risqueraient également de contenir de l’hépatite A. Et c’est le Système d’Alerte Rapide pour les Denrées Alimentaires et les Aliments pour Animaux (Rapid Alert System for Food and Feed, RASFF) qui vient d’émettre un avertissement sanitaire, la deuxième concernant ce fruit exporté par le Maroc vers l’Espagne et ce en l’espace de quelques jours seulement.

L’agence alerte de la « présence d’hépatite A dans des fraises du Maroc » détectée à un point d’entrée en Espagne. Il s’agit cette fois-ci d’un incident qualifié de « grave« . La contamination dépasse le « niveau maximum autorisé » de cette substance. L’Association valencienne d’agriculteurs (AVA-ASAJA) a qualifié cette affaire de « danger pour la santé publique ». La contamination pourrait provenir, selon les professionnels, de l’irrigation des exploitations avec des eaux usées.

L’organisation a adressé un courrier au ministère espagnol de l’agriculture lui demandant d’exiger « de toute urgence des explications aux autorités sanitaires marocaines et de préciser les mesures qu’elles comptent prendre pour éviter que ce type de situation ne se reproduise ».

Les agriculteurs espagnols vont encore plus loin et demandent d’informer « les autorités compétentes de l’Union européenne que toutes les fraises en provenance du Maroc doivent subir une inspection sanitaire approfondie et, en cas de détection d’autres alertes sanitaires sur d’autres fruits et légumes de pays tiers, d’étendre les contrôles à ces produits, car la santé des consommateurs est en jeu ».

Un courrier a également été transmis à Bruxelles pour que l’affaire soit traitée au niveau des institutions communautaires, révèle Ideal, un quotidien régional andalou.

L’hépatite A est un virus contagieux qui touche le foie. Il peut être traité, mais il risque de provoquer le gonflement et le dysfonctionnement du foie. Les symptômes se développent généralement 15 à 20 jours après avoir mangé des aliments ou de l’eau contaminés. Ils peuvent se traduire par de la fatigue, des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, ou encore une jaunisse.