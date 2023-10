Deux éminents professeurs marocains viennent d’accéder, à fort décibel, à l’Académie mondiale des sciences (TWAS), une prestigieuse organisation dont l’objectif principal est de promouvoir le travail scientifique dans les pays émergents.

Parmi les 47 nouveaux membres élus à TWAS figure le lauréat du prix Nobel 2021, le physicien italien Giorgio Parisi. A ses côtés, siègeront sur le même piédestal Yahya Tayalati et Youssef Ouknine, respectivement enseignants-chercheurs à l’Université Mohammed V de Rabat et à l’Université Cadi Ayyad de Marrakech.

Yahya Tayalati: plus qu’un physicien

Tayalati, originaire de Jerada, doit sa grandiose élection dans la catégorie « Physique, astronomie et sciences de l’espace » à ses importantes contributions à une base de connaissances de l’Académie baptisée « ATLAS », et ce pendant plus de deux décennies.

We have elected 47 new TWAS Fellows today! Among them is one Nobel laureate, @giorgioparisi from Italy, who received the Nobel Prize in Physics in 2021. Also, 19 new members are women — which amounts to 40% of the new cohort. Learn more: https://t.co/62doadpj3r pic.twitter.com/tarWK7XHR7 — TWAS – The World Academy of Sciences (@TWASnews) October 31, 2023

Il a notamment contribué à « la construction et l’exploitation du pré-échantillonneur à argon liquide et l’observation de la diffusion lumière par lumière », explique le prestigieux cénacle sur son site officiel.

Il a également joué un rôle crucial dans le domaine de la physique des neutrinos, où sa participation à la préparation et au déploiement du télescope ANTARES a permis d’établir des limites compétitives pour les particules exotiques.

En plus de sa contribution à un projet visant à faire participer le Maroc à la mise à niveau du détecteur de temps à haute granularité ATLAS, en offrant des possibilités de formation aux jeunes et en facilitant le transfert de technologie au royaume, Tayalati s’est démarqué à maintes reprises par la qualité de ses travaux en tant que membre de l’Académie africaine des sciences et de l’Académie des sciences du monde islamique.

Il a reçu le prestigieux prix Mustafa pour toutes ses contributions à la recherche en physique et à la promotion du développement scientifique au Maroc et au-delà, ainsi que le prix régional arabe TWAS en 2022 dans le domaine de la diplomatie scientifique.

Youssef Ouknine: The King of Math

Dans la chaire des sciences mathématiques, figure confortablement Youssef Ouknine. Il compte à son actif plus de 160 articles scientifiques dans des revues internationales réputées à comité de lecture, telles que Annals of Applied Probability, Stochastic Processes and their Applications, Electronic Journal of Probability, Electronic Communications in Probability, Bulletin des Sciences Mathématiques, Journal of Theoretical Probability.

En sus, Ouknine a fait son entrée de plain-pied à l’aréopage des matheux grâce à sa maitrise de la finance stochastique qui est actuellement l’un de ses domaines de recherche, et de prédilection.

TWAS se réjouit qu’il soit également arbitre et co-éditeur de plusieurs revues scientifiques de grande renommée internationale, ainsi que l’un des initiateurs de réunions internationales sur l’analyse stochastique et la théorie des probabilités, et de plusieurs écoles de formation en théorie des processus stochastiques.

Notre professeur émérite est également membre de l’Académie Hassan II des sciences et technologies du Maroc.