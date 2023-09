L’exode des joueurs marocains vers les pays du Golfe se poursuit. Ilyes Housni, un des jeunes joueurs les plus prometteurs du Paris Saint-Germain a été prêté au club qatari d’Al-Sadd.

Du haut de ses 18 ans, Ilyes Housni, ancien attaquant prometteur du PSG en Youth League, a atterrit au Qatar pour une saison avec le club Al-Sadd. C’est sur X (anciennement Twitter) que le club qatari a annoncé son nouveau joueur.

OFFICIAL | French player Ilyes Housni has signed for #AlSadd for the 2023-24 season from Paris Saint-Germain#AlwaysAlSadd pic.twitter.com/G9Anixkx7A

— 🏆 #77 Al Sadd SC | نادي السد (@AlsaddSC) September 18, 2023