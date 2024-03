La sélection masculine américaine de football U19 entamera ses préparatifs pour le championnat d’Amérique du Nord, centrale et Caraïbe (CONCACAF) des moins de 20 ans par une concentration au Maroc, a indiqué la Fédération américaine de football (US Soccer).

The #U19MYNT is headed to Morocco for matches against England and the host nation!

Head coach Michael Nsien has called 24 players to take on the #YoungLions 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 & #AtlasLions 🇲🇦 in Rabat.

— U.S. Soccer YNT (@USYNT) March 15, 2024